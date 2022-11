Insurtech: quale futuro per le assicurazioni RCA auto?

Nel settore delle polizze sta acquistando una rilevanza sempre maggiore l’insurtech, vale a dire quel connubio tra assicurazioni e tecnologia che sta portando allo sviluppo e alla diffusione di compagnie, piattaforme, software, servizi e prodotti innovativi e all’avanguardia, perfettamente in linea con i principi della digital transformation.

L’avvento del digitale in questo specifico settore sta provocando cambiamenti radicali, che ad oggi è possibile rilevare soprattutto per quello che riguarda il segmento di mercato che interessa le assicurazioni auto, vale la tipologia di polizza che registra la percentuale maggiore di sottoscrizioni in Italia: un trend a cui concorrono, rispettivamente, tanto la natura obbligatoria del prodotto quanto l’elevato numero di autovetture immatricolate presenti nel nostro paese.

Naturalmente, per individuare in modo semplice e veloce l’assicurazione RCA auto più indicata per le proprie necessità è necessario rivolgersi a realtà di riferimento del settore, come per esempio wefox, insurtech leader a livello internazionale, che mette a disposizione degli utenti l’esperienza di oltre 3.000 consulenti.

Assicurazione auto online: la comodità del preventivo

Sottoscrivere un’assicurazione auto online permette di beneficiare di diversi, interessanti benefici.

Tra questi, è possibile annoverare il fatto che nell’insurtech è possibile calcolare un preventivo in modo estremamente pratico e veloce, salvarlo e, in un secondo momento, eventualmente confermarlo dopo aver studiato tutti gli aspetti caratterizzanti.

Questo dà il tempo di valutare attentamente la proposta, in tutta tranquillità e in qualsiasi momento, compatibilmente con i propri impegni quotidiani e professionali, così da eliminare anche lo stress che in genere può manifestarsi quando bisogna prendere una decisione in questo campo.

Tenere tutto sotto controllo grazie alla gestione digitale

Naturalmente, avvalersi di una polizza RCA auto online permette anche di usufruire di una gestione digitale e ottimizzata di ogni fase della polizza, monitorando la situazione direttamente dal sito web ufficiale della compagnia, accedendo all’area riservata.

Questo permette al sottoscrittore di poter tenere sotto controllo la propria assicurazione in qualsiasi momento e senza il bisogno di recarsi in un luogo fisico e di dover interagire tramite linea telefonica e per mezzo mail.

Il cliente ottiene così un percorso preferenziale per poter scambiare informazioni con la sua agenzia di riferimento.

La personalizzazione dell’assicurazione auto online

L’entità del premio di un’assicurazione RCA auto dipende da vari fattori, come per esempio la quantità di tempo trascorsa dal momento in cui si è presa la patente, il numero di utilizzatori dell’auto e la tipologia di veicolo, ma anche dell’età anagrafica, del luogo di residenza, dell’entità dei chilometri percorsi mediamente.

In ogni caso, sottoscrivere una polizza auto online permette di beneficiare anche di tariffe piuttosto competitive, così come della possibilità di personalizzare il prodotto sulla base delle proprie, specifiche esigenze.

Questo approccio ha come conseguenza principale quella di assicurare il cliente con un trattamento ad hoc, con contratti che vengono formulati tenendo conto del reale profilo dell’automobilista.

Il tutto è reso possibile dalla possibilità di inserire nell’assicurazione, in fase di calcolo del preventivo, le cosiddette coperture accessorie, che permettono di dare vita a una polizza in grado di tutelare il sottoscrittore in numerose circostanze.

Affidandosi a una realtà di riferimento del campo insurtech si avrà modo di scoprire direttamente online le caratteristiche di ogni garanzia, così da individuare in modo semplice e pratico le più indicate a soddisfare le proprie specifiche esigenze tra tutte quelle attualmente disponibili sul mercato assicurativo.