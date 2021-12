Italiani e pagamenti digitali: è boom

Gli italiani pagano sempre più con strumenti digitali. Lo scorso anno, secondo uno studio del PoliMI, i pagamenti cashless hanno raggiunto i 5,2 miliardi di transazioni, passando dal 29% al 33% del valore totale dei pagamenti in Italia. A crescere sono stati soprattutto i pagamenti con smartphone e wearable (+80%), ovvero strumenti indossabili.

L’utilizzo di piattaforme come Google Pay e Apple Pay ha subito un notevole incremento, permettendo modalità di pagamento senza contanti, che si sono rivelate valide alleate contro la diffusione del contagio da Covid-19 e nella lotta all’evasione fiscale. In linea con quanto già accade da qualche anno, il contante verrà sempre più sostituito da strumenti di pagamento elettronici e digitali.

Per promuovere questa svolta a favore di una società cashless occorrerà certamente una spinta da parte del Governo, come abbiamo visto con iniziative come quella del cashback, delle Pubbliche Amministrazioni e di tutti gli attori della filiera. In questo senso si è già mossa Poste Italiane, implementando la più recente e attesissima dai clienti innovazione, l’abilitazione al servizio Apple Pay con le carte Postepay e BancoPoste, che va ad aggiungersi all’abilitazione all’analogo servizio Google Play per dispositivi Android, già disponibile.

Usufruire del servizio è molto semplice ma, in linea con l’obiettivo dell’azienda, di facilitare l’accesso ai servizi digitali per i cittadini, soprattutto per quelli meno digitalizzati, Poste ha messo a disposizione anche dei tutorial, disponibili insieme ad altri sul canale YouTube dedicato: https://posteit.news/AppTutorial.