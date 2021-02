Italiaonline presenta il sito Newsonline.it: canale news&information con i contenuti delle testate del network

Italiaonline, la più grande internet company italiana, presenta Newsonline.it, il nuovo sito di news, punto di accesso all’informazione digitale e indipendente, alimentato esclusivamente dai contenuti delle testate aderenti al network Newsonline.

La neonata property di Italiaonline è frutto del secondo step del progetto editoriale realizzato insieme agli editori “indipendenti, autorevoli, digitali”, come recita il payoff del nuovo sito.

Il progetto Newsonline di Italiaonline

Il progetto Newsonline nasce a maggio 2020 come branch della concessionaria iOL Advertising, per occuparsi in esclusiva della raccolta pubblicitaria di un rilevante pool di testate giornalistiche native digitali della categoria news&information. Questo ha dato vita e visibilità al più importante polo news del digital advertising nel Paese.

Ad oggi fanno parte del network: Askanews, Blitzquotidiano.it insieme a Ladyblitz.it, Firstonline.info, Globalist.it insieme a WondernetMag.com e PrimaPaginaNews.it, ilSussidiario.net, Linkiesta.it, Notizie.it con DonneMagazine.it, Primaonline.it e TheSocialPost.it.

Aggregati in un unico network pubblicitario, organizzato e supportato da un team ad hoc guidato da Luca Paglicci, queste realtà dall’audience già consolidata sono in grado di rappresentare un bacino di utenza prezioso, al pari dei principali player nazionali, beneficiando di rapporti diretti con clienti e centri media.

Newsonline: informazione tempestiva e affidabile

Ai suoi lettori, newsonline.it assicura una copertura dell’informazione tempestiva, costantemente aggiornata e affidabile, con tutte le ultime news di attualità, politica, economia, finanza, cultura, intrattenimento, sport e tempo libero.

L’utente ha visibilità di titolo e abstract degli articoli, la cui lettura integrale avviene sui siti delle singole testate. In esse, i contenuti giornalistici sono prodotti da redazioni professionali, con firme di primissima rilevanza nazionale.

Un sito di Italiaonline

Il sito è stato realizzato per intero da Italiaonline: la tecnologia, progettata internamente, è basata esclusivamente su razionali semantici di cui si fa carico un algoritmo di nuova generazione.

Il risultato è un perfetto connubio tra contents & tech, in cui la tecnologia è al servizio dei contenuti e i contenuti si affidano alla tecnologia per essere ulteriormente amplificati.

La grafica, fresca e chiara, è concepita per dare evidenza immediata alle hard news, ai temi del giorno e agli argomenti di maggior tendenza.

Fabio Peloso: “News e info semplici e utili”

“Newsonline.it è al contempo evoluzione e sintesi del progetto partito un anno fa dalla concessionaria. È un sito di news&info pensato per rendere ancora più tangibile, per i lettori ma anche per gli editori attuali e futuri, lo spirito del progetto: visibilità, unità e forza, sotto il cappello dell’autorevolezza e della qualità garantite dalle testate aderenti. Siamo sicuri che il pubblico ne apprezzerà la semplicità e utilità. E mentre gli editori possono beneficiare di questa grande piattaforma di visibilità, gli investitori pubblicitari avranno a disposizione un nuovo network di news su cui poter contare per pianificazioni all’insegna della più alta qualità e della brand safety”, ha dichiarato Fabio Peloso, Chief Commercial Officer Italiaonline.