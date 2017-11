JESOLO – La spiaggia di Jesolo è diventata improvvisamente un set di un film a luci rosse amatoriale. Il filmato dura in totale 17 minuti e 44 secondi e sarebbe stato realizzato di notte tra lettino e ombrelloni di un consorzio. Nelle immagini si vede una coppia, lei bionda, lui con i capelli corti, intenta prima in dolci effusioni e poi in un lungo amplesso.

Secondo quanto scrive La Nuova Venezia, si tratterebbe di un vero e proprio film girato appositamente per essere pubblicato in Rete (la data di caricamento è del 16 agosto).

“Gli operatori del turismo non guardano di buon grado a tanta volgarità che ora circola in rete – scrive il quotidiano locale – senza protezioni alla portata di tutti con un clic nel mare magnum dei filmini amatoriali che destano particolare attenzione nel web”.

I gestori stanno cercando di rendere la città balneare sempre più appetibile e queste cose possono avere effetti negativi sull’immagine. Anche per questo, oltre che per la sicurezza, sarebbe in fase di progetto il potenziamento del sistema di illuminazione e quello di videosorveglianza.