ROMA – Keira Knightley, ospite dello show condotto da Ellen Degeneres, ha spiegato di aver vietato a sua figlia di tre anni e mezzo di vedere due classici dei cartoni Disney, Cenerentola e La Sirenetta, ritenuti diseducativi dall’attrice britannica. ”Cenerentola aspetta il ricco che la viene a salvare”, ha dichiarato la star. E su La Sirenetta ha aggiunto: ”Mi infastidisce, perché mi piace molto, ma per ora è tabù. Le canzoni sono bellissime, ma non si sacrifica la propria voce per un uomo”.

Tra i film ammessi in casa Knightley, però, ci sono altri grandi classici dell’animazione come “Frozen”, “Oceania” e “Alla ricerca di Dory”. La piccola ha il permesso di vedere anche il cartoon «Peppa Pig»: l’attrice ha infatti raccontato che la bimba da grande voleva diventare dentista, scelta motivata da un episodio della serie.