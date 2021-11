La donna che ha rapporti con il capo del marito per fargli avere promozioni sul lavoro

Una donna rivela: “Mio marito nel lavoro riceve continue promozioni e non immagina lontanamente che sia perché faccio l’amore con il suo capo”. A fare la sorprendente rivelazione è una donna sul profilo Twitter Fesshole, che incoraggia le persone a confessare in modo anonimo i “peccati”, ed ha ammesso che con il titolare dell’azienda ha un accordo. Come riporta il Sun, al marito vengono affidate sempre più responsabilità per allontanarlo da casa.

La donna, il marito e il capo

Sul sito ha scritto ha scritto che il consorte è orgoglioso “delle diverse promozioni e pensa di averle guadagnate. “In realtà le sue promozioni comportano più ore lontano da casa, così io posso continuare ad andare a letto con il suo capo”.

Gli utenti che hanno letto il post sono rimasti scioccati dalla confessione della donna, dal suo comportamento.

Uno ha commentato: “Vai forte” mentre un altro ha scritto ironicamente: “Sei una donna da tenere stretta”. Un terzo ha risposto: “Beh, non sei una delizia”.

Ma sicuri che il marito non sappia?

Alcuni utenti hanno ipotizzato che il marito sia consapevole di ciò che la moglie fa alle sue spalle. Uno ha scritto: “Probabilmente lo sa, ma non gli interessa”. Un altro ha perfidamente ipotizzato: “Sarebbe divertente se sapesse tutto e decidesse che alla fine è proprio lui a ottenere la parte migliore dell’accordo”.