La guida di Sorare per capire come funziona il fantacalcio 2.0

Sorare è una nuova ed evoluta versione di un gioco storico, quello del Fantacalcio, che conta numerosi estimatori in Italia e nel mondo.

Innovare un grande classico come il fantacalcio non è affatto una missione semplice, ma grazie alle più moderne e interessanti tecnologie Sorare pare esserci riuscito.

Usando la block chain e gli NFT ha saputo dar vita ad un gioco con nuove dinamiche e opportunità, ma che non tradisce affatto lo spirito originale e per questo sa convincere appassionati vecchi e nuovi, giovani e meno giovani.

Come funziona il fantacalcio 2.0

Ogni innovazione necessita di essere spiegata per poter essere compresa e di conseguenza apprezzata appieno. Tutti conoscono il fantacalcio, ma non tutti si trovano a loro agio nel giocarlo online e ancora meno sono le persone che hanno familiarità con concetti come quelli di blockchain e NFT, per questo Sorare ha creato messo online una guida che spiega tutto il necessario a giocatori e semplici curiosi.

La guida di Sorare è la risorsa ufficiale e definitiva su questo innovativo gioco di fanta sport e risponde a domande frequenti, tra le quali:

Cos’è il Fantacalcio Sorare;

Come si gioca a Sorare;

Come funzionano gli NFT (carte calciatore);

Come partecipare ad un torneo di Sorare;

Come funzionano i punteggi nel gioco;

Tutti questi aspetti, ed altri ancora, sono spiegati con un linguaggio semplice e con esempi che facilitano ulteriormente la comprensione, anche per chi non è particolarmente avvezzo alle ultime tecnologie.

Inoltre è importante sottolineare come il successo di Sorare abbia portato in breve tempo alla nascita di una community dedicata al gioco, si chiama WeSorare e può diventare una preziosa fonte di consigli, strategie e informazioni sempre aggiornate sul gioco e tutto quello che gli ruota attorno.

Il bello del fantacalcio è sempre stato la condivisione dell’esperienza e il confronto con altri giocatori, online questo è assolutamente possibile e anzi sotto vari punti di vista può addirittura venire facilitato e amplificato.

Sorare al momento permette di collezionare le card virtuali dei propri campioni preferiti e di gareggiare con i 126 club internazionali già registrati sulla piattaforma online.

Si possono scegliere i campioni da schierare nel proprio fanta team e si ottengono ricompense in base alle loro performance in campo.

Si può iniziare a giocare gratuitamente e se si è abili e fortunati al punto giusto si può anche avere un ritorno economico non trascurabile. Tutto questo è ben spiegato nella citata guida.

Sorare per molti addetti ai lavori e per semplici appassionati rappresenta a pieno titolo l’ultima e più riuscita evoluzione del fantacalcio. Per chi ama il pallone è un’esperienza che andrebbe di certo provata.