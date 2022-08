Cos’è la scrittura ottimizzata per la SEO

Se un tempo a giornalisti e copywriter erano richieste solo competenze relative alle capacità comunicative, oggi è necessario scrivere non solo per i lettori, ma anche per i motori di ricerca. A questo scopo, sono nate nuove figure professionali, tra cui spicca quella del SEO Copywriter, ma prima di descrivere questa fantastica figura professionale, dovremmo spiegare i concetti di SEO e di Copywriting.

Cos’è la SEO?

SEO è l’acronimo che corrisponde a Search Engine Optimization. Un sito ottimizzato SEO è quindi un sito web pensato per venire incontro ai bot di Google e degli altri motori, in modo da essere più facilmente interpretabile, in modo che sia classificato correttamente. Anche se l’intelligenza artificiale di Google è sempre più raffinata, soprattutto dopo il rilascio dell’algoritmo Colibrì, c’è ancora bisogno di mettere in atto delle buone prassi in modo che il motore possa comprendere il tema del sito, dei vari articoli e delle pagine, e che possa capirne la rilevanza, la pertinenza rispetto alle ricerche e l’autorevolezza.

Cos’è il Copywriting

Il copywriting è una professione che nasce a metà del Novecento e, in poche parole, è il mestiere del pubblicitario. Il compito di un copywriter (letteralmente significa scrittore di testi, spesso pubblicitari) è creare contenuti accattivanti, con titoli persuasivi seguiti da testi di approfondimento che dettagliano ciò che ha già anticipato il titolo. Questi testi erano pensati per la diffusione tramite vari strumenti: volantini, pubblicità televisiva, cartelloni, pubblicità in radio. Dopo gli Anni Zero, questa professione si è evoluta, e oggi il Copywriter deve avere competenze digitali, e non scrivere più solo per il lettore, ma anche per i motori di ricerca: nasce quindi una figura ibrida e completa, chiamata SEO Copywriter.

Cos’è la SEO Off Page

La scrittura Seo non riguarda solo le attività interne al tuo sito. Per comunicare il valore del nostro sito, dobbiamo riuscire a far parlare di noi anche su altri siti e portali. Questo è possibile tramite l’autorevolezza (più i nostri contenuti sono di valore, più saremo linkati esternamente), ma anche tramite guest posting (tanti siti hanno bisogno di contenuti di qualità, e noi potremmo forniglieli, traendo occasione per dare risalto al nostro brand) e tramite article marketing.

Vuoi dei contenuti efficaci per il tuo sito? Affidati a Whitepress.

Che siano contenuti pensati per il nostro sito (strategie on-page), o che siano pensati per il guest posting o in una strategia di article marketing (off-site), Whitepress viene in soccorso mettendo a disposizione un team di giornalisti e copywriter con alte competenze digitali e relative alla scrittura ottimizzata SEO, in modo che essi siano valorizzati e ben posizionati nei motori di ricerca e gli utenti possano accedere ai vostri contenuti agevolmente. Inoltre, Whitepress è un luogo di incontro tra professionisti, dove siti che desiderano ospitare contenuti efficaci entrano in contatto con siti che desiderano fornire contenuti efficaci e altamente informativi per legarli al proprio brand. Tanti professionisti hanno migliorato le proprie strategie digitali tramite le reti professionali resi possibili da questa piattaforma d’eccellenza.