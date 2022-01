La star di Tik Tok, 17 anni, guadagna 45 mila dollari al minuto, l’italiano più seguito è un senegalese di Torino

Tik tok insegna come fare soldi con il web. Si può? Si, si può . L’età non conta e nemmeno gli studi. Serve creatività e tecnica.

Serve identificare i propri obiettivi e gli strumenti da utilizzare. Insomma, si deve ragionare come un imprenditore e saper gestire (cosa non facile) la cosiddetta “community”; cioè tenersi stretto il proprio pubblico. Sembra facile, ma non lo è affatto.

Come insegna la tiktoker più seguita al mondo. Un fenomeno dei tempi. Una ragazzina di appena 17 anni, americana di chiare origini italiane: Charli D’Amelio. È la star di Tik Tok più seguita al mondo. Ha 133 milioni di follower. Forbes ha calcolato che la piccola Charli ha guadagnato nel 2021 qualcosa come 17,5 milioni di dollari. È l’equivalente di 45 mila dollari al minuto. Pazzesco. Ma come ha fatto?

TRE FRECCE NEL SUO ARCO ACCHIAPPA SOLDI

Il bacino di follower, le sponsorizzazioni online, un docu-reality sulla sua famiglia realizzato per Disney+. Per dieci anni ha fatto la ballerina professionista perlopiu nel Connecticut dove vive con mamma Heidi (di origini franco-irlandesi), papà Marc ( imprenditore tessile) e la sorella maggiore Dixie.

Poi si è stufata e tre anni fa ha iniziato la carriera sui social. Ha cominciato postando performance di danza abbinate a canzoni di tendenza. E ha fatto boom in breve tempo. Sullo slancio di un successo inatteso e travolgente, ha fatto di tutto. Doppiatrice nel film di animazione, protagonista del reality Hulu (piattaforma streaming di video on-demand statunitense), la scrittrice, l’inventrice di podcast.

Già che c’era e tutto filava liscio, si è buttata a lanciare smalti e linee di trucco. Un altro successone tanto che Forbes l’ha inserita nella lista degli Under 40 più influenti del mondo.

IL FENOMENO È ARRIVATO ANCHE IN ITALIA

Non ci facciamo mancare niente. Anzi. La pandemia ha aguzzato gli ingegni. I più importanti hanno già raggiunto il milione. C’è anche una agenzia – la One Shot – che cura gli affari dei tiktoker più importanti come Elisa Maino, liceale, trentina adottata da Milano. È una sorta di Chiara Ferragni 2.0 .

Ha cominciato per gioco, ora ha 5,5 milioni di follower. C’è poi la veneziana Marta Losito, 17 anni, ottima cantante, scrive libri, ha 4 milioni di follower su TikTok, 2 milioni su Instagram. È una influencer prodigio. Senza dimenticare il bresciano Mattia Stanga, 23 anni, stellina tra i “creator cimedy” di Tik Tok. In un solo anno ha conquistato una vasta platea. E citiamo anche il giovanissimo Mattia Gallettini, classe 2005, nato a Latina, sta andando fortissimo.

MA IL PIÙ SEGUITO SU TIK TOK DA NOI È UN SENEGALESE DI TORINO

Si chiana Khaby Lame. Un autentico fenomeno conosciuto in tutto il mondo. È il più seguito al mondo su Tik Tok dopo Charli D’Amelio. Cresciuto a Chivasso, aveva trovato un lavoro a Torino. Arrivata la pandemia è stato licenziato (marzo 2020). Non si è abbattuto. Ha lanciato i suoi video sul web e nell’aprile 2021 era già il tiktoker italiano più seguito. A luglio il traguardo clamoroso: ha superato il rapper australiano Addison Rae. Oggi Lame vive a Milano con il suo agente. E ha un patrimonio di quasi 3 milioni di dollari. Da licenziato a milionario. Bella storia.