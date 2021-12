La tecnologia ha cambiato il modo di giocare: anche il gratta e vinci si fa smart

Dal mondo del gambling a quello della formazione, passando per il settore della logistica, della sanità e non solo. Il progresso tecnologico ha rivoluzionato interi settori e modificato, per sempre, il modo di fruizione di beni e servizi.

Lo sviluppo dei canali digitali, ad esempio, ha aperto a scenari nuovi, allargando le modalità di consumo e interazione. Queste novità riguardano anche l’universo del gioco: ad oggi è possibile usufruire di servizi online con alcune comodità mai viste prima.

Infatti, il progresso high tech non solo consente di prendere parte a combinazioni inedite come il gratta e vinci online direttamente da casa, ma permette anche di utilizzare diversi supporti multimediali per un’esperienza ancora più completa, come si può vedere nel sito www.imiglioricasinoonline.net, che recensisce gli operatori leader del

panorama italiano.

Ma vediamo meglio di cosa si tratta, come funziona e quali possono essere i vantaggi e gli svantaggi di questa nuova frontiera.

Gratta e vinci online: di cosa si stratta?

Tutti dovrebbero conoscere il gratta e vinci, un gioco che nacque in Italia nel lontano 1994 e che ottenne sin da subito un grande successo, rappresentando una grande novità nel mondo delle lotterie per il suo funzionamento incentrato sull’estrazione istantanea.

Giocando al gratta e vinci, infatti, non bisogna attendere per sapere se si è stati baciati dalla fortuna: immediatamente si conosce l’esito. Come dice il nome stesso, per giocare è necessario grattare via la patina che ricopre i numeri di gioco e scoprire se questi corrispondono ad uno o più premi.

Esistono diverse fasce di prezzo per questo tipo di gioco ed ognuna ha delle possibilità di vincita diverse ed esclusive (un gratta e vinci da venti euro possiede molte più combinazioni e premi rispetto ad uno da cinque o due euro). Oltre alle vincite che cambiano la vita, con dei premi davvero sostanziosi, ci sono anche premi più piccoli e facilmente ottenibili.

Considerato che il mondo delle lotterie e dei casinò oggi trova la sua massima espressione sul web, ben presto il gratta e vinci è passato dalla versione cartacea a quella online, con il proliferare di portali che danno la possibilità di divertirsi con la tipologia digitale.

L’obiettivo del gioco rimane lo stesso così come medesime sono le regole. A cambiare è solamente la modalità di fruizione del gioco, con tutti i benefici che la versione online sa garantire.

Vantaggi e svantaggi delle piattaforme online

Vediamo insieme quali sono i vantaggi e gli svantaggi legati a questa tecnologia. Il primo aspetto da considerare tra i punti positivi, è la nuova modalità smart del gratta e vinci, grazie alla quale è possibile giocare in modo estremamente rapido e comodo.

Con questa funzionalità, infatti, ci si può divertire in qualsiasi luogo: grazie al supporto dello smartphone è possibile accedere al proprio conto ovunque, semplicemente avendo a disposizione la connessione internet. Infine, connettendosi dallo smartphone, sarà possibile accedere direttamente da lì a tutti i contenuti della community, ad altri giochi, ma anche ad informazioni e discussioni di vario tipo. La comodità si coniuga con la sicurezza: al gratta e vinci online vengono applicate le stesse normative valide per i gratta e vinci cartacei che si possono comprare al tabaccaio.

Per quanto riguarda invece gli aspetti negativi è importante ricordare che questo tipo di gioco può creare forme di dipendenza e perciò bisogna giocare ancora più responsabilmente.

È importante mantenere sempre il controllo e sfruttare gli strumenti online come il limite settimanale o mensile. Sarà anche possibile osservare la propria cronologia di gioco ed il bilancio delle vincite e delle perdite così da avere sempre una panoramica sui propri progressi.

Il gratta e vinci smart, quale futuro?

Il gratta e vinci online è una novità degli ultimi mesi e sta attirando l’attenzione di moltissimi curiosi. Per il momento si tratta di una sperimentazione, infatti è ancora necessario comprare un biglietto apposito alla ricevitoria, al costo fisso di tre euro. Questo vi darà la possibilità di accedere all’app da smartphone e scegliere fra sei giochi disponibili.

A differenza dei classici gratta e vinci, qui oltre alla fortuna, può incidere anche la propria abilità. Le vincite per il momento arrivano ad un massimo di cinquecento euro, perché in questa fase di prova le aziende stanno ancora sperimentando il funzionamento del gioco. Ma da quel che sembra di intuire, ben presto il mondo del gratta e vinci online diverrà realtà e verranno sviluppate nuove modalità con delle vincite sempre più alte, con conseguente aumento delle cosiddette “tasse sulla fortuna”.