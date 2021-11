Lana, la donna che "allatta" al seno il fidanzato 2 volte a settimana: "Ci stimola il desiderio..."

Si chiama Lana Michaels e ha raccontato che “allatta” il fidanzato 2 volte a settimana: “Allatto al seno il mio fidanzato due volte a settimana per stimolare il desiderio. E’ perfettamente naturale e non dovrebbe essere un tabù”. E’ quanto sostiene Lana, a cui è mancato così tanto l’allattamento quando i figli sono cresciuti da permettere al fidanzato di attaccarsi al prosperoso seno, indossa la terza misura di reggiseno.

Afferma che non si sono mai sentiti così vicini. Secondo quanto riferisce il Sun, l’ex insegnante, che ha un figlio di undici anni e una di sette da una precedente relazione, afferma che allattare il fidanzato Shawn due volte a settimana è estremamente erotico.

La storia della donna che “allatta” al seno il fidanzato

La coppia appare in un nuovo documentario di Channel 4 in cui si parla dell’allattamento al seno degli adulti. Afferma che è la forma perfetta di seduzione prima di fare l’amore, crea “energia fisica” positiva. E 18 mesi dopo aver sperimentato per la prima volta l’allattamento al seno per adulti, Lana – che ha incontrato Shawn nel 2019 tramite un’app di appuntamenti tra vegani – rivela che non potrebbero mai rinunciare.

“Ho allattato i miei figli e sentivo la mancanza dell’allattamento al seno”, ha spiegato Lana in un’intervista esclusiva al Sun. “Ho allattato mio figlio maggiore per otto mesi e mia figlia per due anni. Non voglio avere un altro bambino e i miei figli sono troppo grandi per essere allattati, ma mi piaceva l’idea di allattare Shawn”.

Lana e Shawn, che non hanno voluto rivelare la loro età, vivevano a Edimburgo e nel sud dell’Inghilterra, ma nel febbraio 2020 poco prima della pandemia si sono trasferiti a Murcia in Spagna. Hanno spiegato di aver avuto l’idea dell’allattamento, prima di fare l’amore, in seguito a un’esperienza insieme a un’altra coppia. “Abbiamo una relazione aperta e ad entrambi piace provare diversi rapporti”, ha raccontato Shawn.

Come nasce questo desiderio?

“Stavo succhiando il seno di un’altra donna quando ho sentito il sapore del latte. Ciò ha ha eliminato l’idea del latte materno collegato al ses*o e da lì è iniziato tutto”. Lana ha aggiunto: “Con Shawn abbiamo sempre sperimentato sul piano erotico, ho fatto alcune ricerche su Internet sull’allattamento al seno e ho scoperto che è possibile riprodurlo assumendo un integratore a base di erbe. Dopo tre giorni è comparsa una goccia di latte e Shawn ha iniziato a succhiare per farlo fluire. È stata una bella sensazione”.

“Facciamo l’amore circa cinque volte a settimana e Shawn si attacca al seno un paio di volte a settimana. Mi piace allattarlo e mi piace che il seno sia più pieno e grande. Mi sento più sexy e più femminile”. Shawn ha commentato: “Penso che l’allattamento al seno da adulti sia ancora visto come un tabù ma il latte è davvero nutriente. Mi piace molto il latte di Lana”.

Tuttavia, se per i bambini il latte materno ricco di proteine, grassi, vitamine e carboidrati è un alimento prezioso, per gli adulti non è certo che ci siano dei benefici. Ci sono meno proteine nel latte materno che in quello vaccino. Il valore nutrizionale varia anche man mano che il bambino cresce.