Lean production in Italia: prospettive per il futuro (foto Ansa)

Di lean production sentiamo parlare sempre più spesso.

È un concetto coniato negli Stati Uniti, ma che ha trovato terreno fertile nelle aziende italiane: è il caso di Officine Bertoli, che da quasi un secolo progetta e realizza carrelli per uso industriale che oggi vengono usati in tutto il mondo, sempre con un occhio di riguardo alla lean production.

Grazie al contributo di Officine Bertoli, in questo articolo approfondiamo l’argomento!

Cosa si intende con lean production

Lean production, lean manufacturing o produzione snella: si tratta di una filosofia di pensiero e azione concreta che determina un miglioramento delle condizioni interne dei processi aziendali, con l’obiettivo di ottenere un output d’eccellenza e, di conseguenza, creare valore per il cliente.

In essenza, la lean production si concentra sulla creazione di valore a fronte del minor lavoro possibile. È quindi facile capire come oggi, in un mercato che richiede di massimizzare i guadagni e ridurre gli sprechi, la lean production sia un aspetto con cui le aziende devono confrontarsi.

Qual è il legame tra i carrelli industriali e la lean production?

Per quanto riguarda la nostra esperienza, il primo progetto dedicato alla lean production risale al 2000, quando i nostri carrelli a volta corretta sono stati impiegati con successo presso l’azienda Carraro e in collaborazione con Porsche Engineering. A questo progetto sono seguiti i primi studi e prodotti effettuati in collaborazione con Aprilia, per l’asservimento delle linee di montaggio moto/scooter.

In entrambi i casi, i clienti hanno scelto i prodotti della nostra azienda allo scopo di riorganizzare le attività operative, consentire un miglior flusso nelle catene di assemblaggio e, di conseguenza, favorire un aumento della produttività e dell’efficienza.

Le particolarità dei nostri carrelli sono la grande scorrevolezza e semplicità di manovra. In alcuni casi sono anche stati integrati nuovi carrelli Bertoli con carrelli più vecchi, di altri fornitori, con lo scopo di ottimizzare il parco carrelli esistente.

Qual è l’aspetto più difficile del passaggio alla lean production?

La sfida, in questo senso, è offrire soluzioni che tengano conto delle caratteristiche della singola azienda e del rispettivo contesto di utilizzo. Il nostro lavoro è proprio questo: facendo uso dell’esperienza maturata negli anni e grazie ad un costante programma di innovazione progettiamo e realizziamo carrelli che permettano ai nostri clienti di attivare politiche di lean production.

Oggi i nostri carrelli sono usati in svariati ambiti di applicazione come la logistica industriale, le linee di automazione, i magazzini, le linee di montaggio.

Importante caratteristica dei carrelli rimorchio Bertoli a volta corretta è che possono essere agganciati in convoglio e trainati da una motrice mantenendo un’unica traiettoria di percorso. Diventa così possibile realizzare trenini meccanizzati formati da più unità per un sistema di movimentazione che meglio risponda ai bisogni dell’azienda: permette di ottimizzare le frequenze di ritiro e consegna dei materiali.

Per noi ogni successo è un punto di partenza: il risultato viene continuamente analizzato e studiato per la ricerca di soluzioni sempre nuove.