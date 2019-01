ROMA – Si terrà martedì 22 Gennaio, alle ore 10:30 a Roma, il dibattito sulla Legge di Bilancio 2019 tra AGCI (Associazione Generale Cooperative Italiane) e alcuni rappresentati del Governo, presso il Salone Angiolillo a Palazzo Wedekind, in Piazza Colonna 366.

Nell’ambito del ciclo di incontri che AGCI promuove con il Governo e le Istituzioni, è stato organizzato il dibattito sulle “Misure ed opportunità per lo sviluppo e per le imprese” previste nella Legge di Bilancio. Ad intervenire saranno: Brenno Begani, Presidente AGCI, l’onorevole Massimo Garavaglia, Viceministro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’onorevole Massimo Bitonci, Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’onorevole Alberto Gusmeroli, Vicepresidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Il dibattito sarà moderato dal giornalista, autore e conduttore televisivo, Luca Telese.

“Con questa iniziativa l’Associazione Generale Cooperative Italiane inaugura il primo di una serie di incontri che saranno promossi con il Governo e le Istituzioni”. Questo il pensiero del Presidente AGCI Brenno Begani che sottolinea: “La nostra è un’Associazione in cammino che, con convinzione e perseveranza, sviluppa quotidianamente un percorso connotato dal dialogo, dal confronto, dalle proposte e dai progetti non solo per il mondo delle cooperative e delle imprese, ma anche per la crescita delle Comunità e per la valorizzazione degli individui”.