Librabet Scommesse Online – Le migliori opzioni di scommessa nel 2021

Anche se abbiamo già visto l’epica finale di Euro 2020, ci sono molti altri eventi su cui scommettere quest’anno. Esploriamoli insieme.

Portare la Torcia

UEFA Euro 2020 non è l’unico grande evento di quest’anno. Ci sono anche le Olimpiadi estive ospitate a Tokyo, in Giappone.

Anche se mancano solo due giorni alla cerimonia di chiusura, puoi ancora unirti al divertimento e fare una scommessa su uno dei rimanenti eventi da medaglia: boxe, pentathlon moderno, karate, beach volley, ciclismo su pista, e così via.

Ci sono varie opzioni, come le Librabet scommesse online, che ti permetteranno di fare una scommessa proprio prima che la fiamma olimpica lasci la terra di Sakura e torni a casa sua – il monte Olimpo in Grecia.

Se considerate ancora questa opzione, controllate il programma ufficiale degli eventi rimanenti sul sito dei Giochi Olimpici. Si raccomanda anche di studiare rapidamente alcuni dei favoriti che dovrebbero strappare l’oro.

Più Calcio

Anche se il più grande evento UEFA è finito, ci sono molti campionati di calcio da considerare. Per esempio, c’è la UEFA Champions League che è ancora in corso e comprende 32 squadre da tutto il mondo: dalla Juventus al Wolfsburg.

Un’altra opzione di Librabet scommesse online offerta è la Bundesliga – il campionato nazionale di calcio tedesco. Comprende 18 squadre: RB Lipsia, Borussia Dortmund, Librabet scommesse online e altre.

Un altro evento significativo: la Premier League del Regno Unito, naturalmente. La competizione è in corso al momento e ci sono 20 squadre – dall’Aston Villa al Norwich City – che competono per il grande trofeo disegnato come una corona d’oro.

Altre scommesse? Scommetti

Il calcio è la carne e le patate dell’industria delle scommesse. Ma ci sono eventi più intriganti in cui puoi tentare la tua fortuna e il tuo intuito.

Tramite Librabet scommesse online, puoi scommettere su eventi come l’ATP Challenger Cordenons, che si svolge in Italia. Si tratta di un torneo di tennis piuttosto importante.

Se cambiamo continente, vedremo che è la stagione della MLB negli Stati Uniti. Le migliori squadre di baseball, tra cui nomi leggendari come Giants, White Sox e Tigers, si contenderanno il trofeo principale fino al 3 ottobre.

Anche se questa estate è notevolmente calda, il ghiaccio dell’hockey non si scioglierà. Per esempio, potete considerare la Belarus Salei Cup come un’opzione di scommessa.

Un “cugino” minore del tennis – il tennis da tavolo – è anche uno dei generi attraenti quest’anno. Attualmente, ci sono due campionati: Setka Cup e Tt Cup. Quindi, se il tuo cervello analizza il gioco più velocemente della velocità di una piccola palla volante – sei il benvenuto alle Librabet scommesse online.

E-Games

Gli e-sport sono un’altra disciplina promettente. Anche se la tradizione è piuttosto giovane e alcuni scommettitori e giocatori la trattano con una dose di scetticismo, gli e-sport raccolgono una base di fan impressionante in tutto il mondo.

Curiosamente, la versione computerizzata di FIFA è uno dei fiori all’occhiello. Il campionato di e- sport FIFA è in corso, e puoi fare una scommessa se ti sei perso le partite originali di FIFA.

CS:GO è un popolare sparatutto in prima persona dove i riflessi rapidi giocano il ruolo principale. Il gioco ha un pool impressionante di oltre 15 milioni di dollari e rimane uno dei luoghi di scommesse più popolari.

Il prossimo ottobre, il mondo vedrà uno dei più grandi eventi di e-sport. Dota 2, soprannominato “Gli scacchi del 21° secolo”, ospiterà un campionato a Bucarest, in Ungheria. Il suo montepremi totale sarà di 40 milioni di dollari. E attira circa 1 milione di spettatori per una partita quando viene trasmesso in streaming su Twitch.

Siamo già dietro la linea dell’equatore del 2021, ma ci sono ancora molti eventi sportivi che meritano la tua attenzione. Fate i vostri compiti, studiate i migliori atleti, fidatevi del vostro istinto, e che la fortuna sia con voi!