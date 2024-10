La cena è finita ma gli ospiti non se ne vanno, altro che Mina che cantava “la musica è finita, gli amici se ne vanno”. Come fare?

Il guru dell’etichetta inglese William Hanson rivela come convincere gli ospiti di una cena ad andarsene… senza offendere (bugie tip dover “lavorare il giorno dopo” vanno bene).

Ci ha anche scritto un libro appena uscito a Londra, Just Good Manners (Penguin Random House), recensito dal Daily Mail.

https://www.dailymail.co.uk/travel/article-13676931/Etiquette-guru-William-Hanson-reveals-persuade-dinner-party-guests-leave-without-causing-offence-yes-white-lies-having-work-day-fine.html

La cena non accenna a concludersi, scrive nel suo commento Ted Thornhill, ma tu non vedi l’ora di andare a letto: come fai a buttare fuori i tuoi ospiti senza buttarli fuori fisicamente?

Come chiudere la cena

Ecco le sagge parole dell’oracolo dell’etichetta William Hanson, che offre utili consigli per svuotare la propria proprietà dai partecipanti senza offendere (troppe) persone in un video di TikTok diventato virale, che ha totalizzato 1,6 milioni di visualizzazioni.

Nel video, William Hanson suggerisce di dare il via alla palla del “calcio d’uscita” chiedendo: “Beh, posso portare qualcos’altro a qualcuno?”

Questo è un “preferito personale”, rivela il maestro delle buone maniere.

Se questo non dovesse facilitare l’uscita, basta accendere tutte le luci molto intensamente, come in una discoteca, consiglia William Hanson.

Obbligo del padrone di casa

Si dovrebbe mai ricorrere allo spingere fisicamente qualcuno fuori dalla porta?

William è inequivocabile: “Cerchiamo di evitare di trattare gli ospiti come uomini”.

È cattiva educazione andare semplicemente a letto?

William Hanson ha detto al Mail: “Cattiva educazione e poco saggio. Non si sa mai cosa potrebbero fare gli ospiti quando non si guarda”.

“Un padrone di casa deve rimanere presente per tutta la durata della festa, anche se è disperato per andare a dormire”.

Ed è giusto inventare una piccola bugia innocente e dire che devi andare a letto perché hai lavoro il giorno dopo, o recuperare un appuntamento in ospedale o un funerale?

William Hanson ha detto: “È assolutamente lecito dare qualche bugia sui social, ma fai attenzione a non rimanere bloccato il giorno dopo con un post sui social media. Se hai detto di essere a un funerale tutto il giorno e poi pubblichi una bella foto di te con un martini su un tetto, la colpa sarà solo tua”.