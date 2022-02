L’importanza delle agenzie di traduzioni per farsi conoscere a livello internazionale

In un lavoro di traduzione di un testo, l’uso della terminologia e della nomenclatura più appropriate al settore di riferimento sono fondamentali. A tal proposito, infatti, esistono delle agenzie ad hoc di traduzioni in grado di offrire servizi professionali in moltissime lingue.

Si tratta di agenzie composte da esperti delle lingue che aiutano i clienti a far crescere il loro business sul mercato internazionale. Traduttori e interpreti offrono valore aggiunto al messaggio che si desidera trasmettere, andando incontro a qualsiasi esigenza.

Non tutti i traduttori, però, sono in grado di tradurre tutto, ci sono cioè quelli specializzati in determinati ambiti, come nel caso di quello medico, finanziario, e così via. Per questo, è bene informarsi prima circa la specializzazione e l’esperienza dell’agenzia.

Come scegliere quella giusta

Ore e ore impiegate per scrivere un testo, eppure, al momento della revisione finale qualcosa potrebbe sfuggire all’occhio umano. Per questo, ancor di più durante un lavoro di traduzione, è fondamentale che l’agenzia offra anche una seconda revisione del testo tradotto da parte di un altro professionista.

È il caso, ad esempio, dell’Agenzia di traduzioni Espresso Translations, che offre il lavoro di revisione da parte di un secondo linguista esperto, per garantire ai clienti un testo finale accurato e fluente. Inoltre, si occupa anche dello sviluppo di sottotitoli di un file audio o video, sia nella stessa lingua che in un’altra.

Senza dubbio, solo una traduzione professionale e meticolosa può rendere una comunicazione efficace, mantenendo inalterato il messaggio che si intende trasmettere. Difatti, bisogna avere un’ottima padronanza grammaticale e lessicale, oltre che culturale, sia in riferimento alla lingua di origine che quella in cui verrà tradotto il testo. Oltre a ciò, è di fondamentale importanza che ci sia da parte del traduttore un’approfondita conoscenza del settore a cui fa riferimento il testo, degli argomenti trattati.

Infatti, è necessario mantenere lo stesso tono di voce tra i testi originali e quelli tradotti, per far sì che si possa trasmettere all’esterno un’immagine aziendale che sia stabile, coerente e riconoscibile.

Aprirsi al mondo

In un mondo sempre più globalizzato, dunque, ricercare e ottenere una comunicazione corretta ed efficace per far conoscere al mondo i propri servizi e prodotti, risulta essere una necessità imprescindibile, capace di abbattere le barriere linguistiche.

Per questo, è importante valutare sia la qualità del servizio offerto che l’affidabilità nel trattamento di informazioni personali o aziendali, nonché accuratezza e puntualità nella consegna.

Per esempio, un’azienda che opera sul mercato internazionale è consapevole dell’importanza della sua presenza – e del proprio brand – in un determinato mercato nazionale, e tende quindi a puntare verso una corretta traduzione del blog aziendale. La traduzione – ricapitolando – per essere corretta deve innanzitutto avere un lessico e un registro coerente sia con l’intento che con il significato del testo, deve poi poter essere percepita come scritta in lingua madre e non come testo tradotto, e – non meno importante – deve essere sempre scritta in ottica SEO, ovvero secondo competenze tecniche sul funzionamento dei motori di ricerca.