L’ombra delle donne, il nuovo podcast Audible Original a cura di Grazia De Sensi, è disponibile su Audible. Audible è una società di Amazon che distribuisce contenuti audio: audiolibri, podcast, serie audio.

De Sensi è la vincitrice della Audible Academy, progetto volto alla formazione e alla crescita delle professionalità nel settore dell’audio entertainment in Italia. Nato nel contesto del Master in Storytelling Audio della 24ORE Business School. Un corso completamente dedicato al mondo dell’audio entertainment, e promosso lo scorso anno da Audible e Radio 24. Ideato per sviluppare nuove professioni in grado di pensare e realizzare formati audio innovativi (tra gli altri, reportage, documentari, audiobiografie).

L’ombra delle donne di Grazia De Sensi

12 donne per 12 episodi da circa 50 minuti ciascuno. l’autrice Grazia De Sensi le intervista,attraversando con loro l’ombra che ciascuna ha dovuto affrontare nella propria esperienza di vita. Per poi trovare poi il coraggio e la forza di risplendere a nuova luce. Adele, Eva, Cristina, Angela, Patrizia, Sara, Marina, Maria Teresa, Anna, Laura, Aurora e Silvia sono le protagoniste delle 12 storie. Si raccontano, in confidenza, dando voce a ombre mostruose e sacrifici divini. Lo scopo è quello di aiutare se stesse ma anche noi a esercitare la solidarietà e la ribellione, e scoprire la sorellanza, quel sentimento che lega nel profondo le donne e che le rende aperte all’ascolto e alla comprensione reciproca.

Attraverso le storie delle 12 protagoniste, il podcast squarcia il velo su alcuni “mostri” ancora così incredibilmente attuali per una donna del nostro tempo. Violenza domestica, stupro, chirurgia plastica, tradimenti, fecondazione assistita, maternità a rischio, segreti, deviazioni, malattia, onore. Sono queste le “ombre” delle donne.

L’ombra delle donne: le 12 puntate del podcast

Ecco le 12 puntate del podcast: