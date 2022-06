La bella stagione porta con sé il desiderio di uscire spesso, di divertirsi e di partecipare ai festival, per ascoltare musica, cantare, ballare e indossare abiti molto particolari. La scelta del look non è un fatto secondario: programmare in netto anticipo l’abbigliamento giusto per un festival è ormai diventato un vero e proprio rito e un esercizio di creatività. ù

Gli outfit più apprezzati sono quelli molto comodi e informali, perché permettono di muoversi liberamente e di affrontare il sole e la pioggia senza difficoltà. Ma gli amanti dei festival adorano anche i look eccentrici e tendono a osare con forme, volumi, colori e accessori combinati tra loro in modo totalmente originale.

Nel corso degli anni, alcuni stili d’abbigliamento sono diventati dei veri classici da festival, autentici fenomeni di costume che contribuiscono a formare l’identità di questi eventi musicali. Fantasia, eclettismo e audacia sono alla base di look coloratissimi e un po’ bizzarri, che esprimono gioia di vivere, spensieratezza e amore per la libertà. Visto che scegliere gli vestiti per le feste non è mai facile e richiede tempo, abbiamo pensato di semplificarvi la vita creando cinque diversi outfit, che rispecchiano in qualche modo i look tipici di questi eventi musicali.

Look sportivo

L’outfit sportivo è un classico intramontabile, pratico, confortevole e anche versatile. Un paio di jeans o di pantaloni sportivi, abbinati a una t-shirt o a un top, formano la base essenziale di questo look. Non possono poi mancare un maglioncino leggero o una giacca, magari in denim oppure impermeabile, per affrontare l’umidità della sera o la pioggia. Aggiungi un paio di sneakers coloratissime, comode e originali, e il gioco è fatto.

Look rock

Grinta, audacia, ribellione e sfrontatezza: sono queste le parole chiave del look rock, un altro classico molto apprezzato dagli amanti dei festival. Realizzarlo è semplice: bastano un paio di jeans, una t-shirt con il logo della tua band favorita e una giacca di pelle, elemento essenziale dell’outfit.

Se non ti piacciono le t-shirt, puoi ripiegare su una camicetta o un top dal taglio sexy e aggressivo, oppure su una camicia a quadri. Ricorda, però, che i colori dominanti del look devono essere il grigio e il nero, con qualche concessione per il rosso. Si raccomandano sempre scarpe e stivali rigorosamente di pelle.

Look Ibiza

Gli abiti da festival in stile Ibiza esprimono leggerezza, entusiasmo e tanta gioia di vivere. Nato intorno agli anni Settanta in seguito all’influenza dei figli dei fiori, lo stile Ibiza è anche definito hippie chic, perché la libertà dei colori e delle forme degli abiti, ampi e morbidi, è sempre accompagnata da un tocco di eleganza.

Un paio di shorts in jeans, una canotta o una maglietta di cotone e un bel caftano formano un look Ibiza da manuale. Il caftano è un elemento essenziale, che può essere declinato in tanti modi: con le frange o tutto di pizzo, oppure ancora lavorato a crochet; tuttavia, se preferisci altro, puoi sostituirlo con uno scialle in stile gipsy. E se proprio non ami gli shorts, niente paura: i pantaloni chiari, con stampe a fantasia, sono caratteristici di questo stile.

Fra gli accessori non possono mancare un piccolo zaino coloratissimo, un paio di grandi occhiali da sole, un cappello di paglia e dei bijoux molto appariscenti. Quasi irrinunciabili sono i sandali ultraflat.

Look Boho

Lo stile Boho è frutto di una somma di influenze bohémien, hippie ed etniche, accompagnate da un tocco di romanticismo. Negli ultimi anni, questo stile è diventato un classico fra gli abiti da festival, perché è molto colorato e regala grande libertà di movimento. Se vuoi divertirti con un look Boho, ti bastano un vestito molto ampio e leggero, con stampe floreali, frange o motivi etnici, e un morbido cardigan, magari lavorato all’uncinetto. Se invece adori il denim e non sai farne a meno, puoi sostituire il cardigan con una giacca di jeans. Volendo, puoi evitare l’abito e indossare una gonna larga con una camicetta romantica. I colori tipici dello stile Boho sono quelli legati al mondo della natura, come il beige, i toni del marrone, il verde oliva e l’arancione. Per il resto, puoi completare il look con stivali texani, cappelli a tesa larga, foulard, occhiali rotondi e bijoux coloratissimi.

Look romantico

Non può mancare all’appello lo stile romantico, amatissimo dalle più sognatrici. I veri protagonisti del look sono gli abiti e i mini abiti con stampe floreali e volant, tutto in dolcissimi toni pastello. Se invece preferisci i pantaloni, ti bastano un paio di jeans o di shorts in denim abbinati a un top a fiori, femminile e delicato. Per esprimere tutto il tuo romanticismo, puoi rifinire il look con fiocchi o fiori tra i capelli, una borsa elegante e un paio di sandali colorati.