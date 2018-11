ROMA – “Dallo sviluppo senza limiti ai nuovi limiti allo sviluppo“: questo il titolo del nuovo studio Macrotrends 2018 di Harvard Business Review Italia. Studio che verrà presentato martedì 4 dicembre, dalle 17 alle 19, all’Hotel Ambasciatori Palace in Via Vittorio Veneto a Roma. Il convegno avrà come relatori Francesco Starace, amministratore delegato di ENEL (in attesa di conferma), Marco Alverà, amministratore delegato di SNAM, Enrico Giovannini, portavoce di “Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile” (ASviS), Stefano Scabbio, presidente di Manpower, Alessandro Terzulli, chief economist di SACE e Andrea Granelli, presidente di Kanso.

Uno straordinario panel di esperti per la presentazione del nuovo studio Macrotrends 2018 di Harvard Business Review Italia, che porta quest’anno il titolo “Dallo sviluppo senza limiti ai nuovi limiti allo sviluppo”.

Il mondo è in profonda trasformazione e se la rivoluzione digitale continua a dominare l’attenzione e a richiedere il più profondo e consapevole impegno a manager, imprenditori e professionisti in ogni campo, su una scala diversa impattano sempre più fortemente le conseguenze del cambiamento climatico e del riscaldamento globale che, a loro volta, richiedono attenzione e investimenti nel pubblico e nel privato. Questi cambiamenti si verificano in un contesto economico ancora in crescita, ma venato da inquietudini e incertezze, sia a livello nazionale che internazionale. Questo mentre nelle nostre società si sviluppano spinte politiche e sociali che non sempre si riesce a comprendere e a tenere sotto controllo.

Di queste importanti tematiche e di altre parleranno alcuni degli autori dei saggi del rapporto Macrotrends 2018, che verrà distribuito in omaggio a tutti i partecipanti.