ROMA – Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sulla nascita della sua terza figlia. “Da oggi ho diritto al pezzo di terreno dal governo, spero anche a un valvassino. Sarebbe carino avere un Toninelli che ti zappa la terra e ritorna ad una dimensione a lui adeguata. Pensavo di intensificare il sesso per arrivare a fare un figlio maschio, perché ho tre figlie femmine. Non vorrei che il governo mi negasse il pezzo di terra perché non ho un figlio maschio”.