Maschera naturale per il viso: come funziona?

La pelle del viso è la parte del corpo maggiormente soggetta a inestetismi causati dal tempo, dall’azione degli agenti esterni e da fattori di tipo ormonale, genetico o alimentare.

Il modo migliore per proteggerla è adoperare regolarmente una maschera viso naturale: un trattamento di bellezza mirato, che si prende cura della pelle per effetto di ingredienti di origine vegetale.

Principi attivi e formulazioni

Una maschera naturale per il viso contrasta gli inestetismi della pelle e la rende più sana, senza causare rossori e irritazioni.

Il merito va a una composizione a base di ingredienti di origine vegetale e a un INCI completamente pulito, in unione a una serie di processi produttivi certificati che, oltre a escludere la presenza di materiali pesanti, assicurano un effetto rigenerativo senza il ricorso a parabeni, siliconi e petrolati.

A tutto ciò, naturalmente, si affianca l’eccellenza di formulazioni accuratamente studiate dai più importanti laboratori di analisi e sviluppo cosmetico: una costante ricerca dell’eccellenza, che fa sì che l’applicazione regolare di una maschera viso naturale aiuti a contrastare la maggior parte degli inestetismi, con risultati duraturi e visibili sin dalla prima applicazione.

Maschere viso naturali: i benefici in base al tipo di pelle

Le maschere naturali per il viso sono formulate per fornire una soluzione specifica a ogni problematica della pelle.

Per esempio, per porre rimedio a pelli del viso grasse, impure e particolarmente soggette a inestetismi come acne e punti neri, è possibile adottare, nella propria beauty routine, un trattamento dermo-purificante con attivi funzionali di origine vegetale, che aiutano a contrastare l’oleosità della pelle regolando la produzione di sebo in modo naturale.

Un valido contributo, in questo caso, può arrivare dall’applicazione frequente di una maschera all’argilla, un prodotto cosmetico completamente naturale che restituisce alla pelle del volto un aspetto luminoso e sano, per effetto di ingredienti purificanti e di alcuni particolari estratti vegetali dall’azione opacizzante.

Al contrario, in presenza di pelli che appaiano secche e disidratate, è possibile ricorre a un regolare utilizzo di una maschera viso idratante, che favorisce il ripristino del naturale equilibrio idrolipidico e ne contrasta la disidratazione grazie a un’alta concentrazione di oli biologici vegetali. Applicare costantemente una maschera viso idratante naturale aiuta inoltre a proteggere la barriera cutanea dagli agenti esterni, ostacolando la progressiva distruzione del collagene e con essa il manifestarsi dei primi segni del tempo.

Quando invece gli effetti dell’età o le rughe di espressione sono più evidenti, può essere utile introdurre nella propria beauty routine una maschera antirughe naturale. Questi prodotti, infatti, per effetto di principi anti age di origine vegetale e di formulazioni specifiche per pelli mature, svolgono un’azione d’urto di rassodamento, favorendo il rinnovamento cellulare e ritardando l’invecchiamento cutaneo.

Tra le tante proposte sul mercato, si distinguono infine le maschere naturali lenitive, che hanno un effetto calmante e anti rossori, e le maschere per viso nutrienti naturali, che stimolano la produzione di collagene e donano alla pelle un assetto più elastico. Le migliori maschere naturali, in ogni caso, sono sempre dermatologicamente testate, ma soprattutto formulate con elementi vegetali sicuri e dall’efficacia verificata.

Come applicare la maschera viso naturale

Per massimizzare l’azione offerta dalle maschere viso naturali, è necessario applicarle sulla pelle completamente pulita e libera da ogni impurità.

Naturalmente, devono essere spalmate sul viso e sul décolleté in modo quanto più possibile uniforme, quindi lasciate in posa per qualche minuto, in modo da permettere alla pelle di assorbire i principi attivi.

Trascorso il tempo di posa, è possibile eliminarle delicatamente passando sul viso una spugnetta: se la maschera viso ha un effetto idratante, nutriente, lenitivo o anti age, basta semplicemente togliere il prodotto con una velina, mentre se la maschera ha un’azione purificante ed è base di argilla, in genere è preferibile rimuovere gli eccessi con una spugnetta umidificata, prima di sciacquare il viso e il décolleté con un po’ di acqua tiepida.

Per potenziare gli effetti della maschera, si può passare sulle parti interessate, subito dopo l’applicazione, una crema viso restituente. Per quanto riguarda invece la frequenza di utilizzo, nella maggior parte dei casi, le maschere viso naturali possono essere adoperate da una a tre volte alla settimana, con intervalli variabili in base alla tipologia di maschera e all’effetto che ha sulla pelle.