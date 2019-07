LONDRA – Camilla Parker Bowles ha un’eventuale autorità regale sulle duchesse Meghan e Kate? Se la Regina Elisabetta chiede a un reale di fare qualcosa viene ascoltata; il principe Carlo è il padre di William ed Harry e crescendo è a lui che hanno obbedito. Tuttavia, per la maggior parte del periodo dell’infanzia i principi hanno avuto un problema ad accettare Camilla Parker Bowles, consorte di Carlo.

Nel corso degli anni, Harry e William hanno poi disteso i rapporti con la matrigna, sono cresciuti e si sono sposati. William con Kate Middleton ed Harry con Meghan Markle. Sembra che le tre duchesse siano piuttosto vicine ma Camilla, in quanto moglie del principe Carlo, ha qualche autorità sulle nuore?

Sembra che le tre duchesse vadano d’accordo. Il principe Carlo ha da subito accettato le due giovani nuore, il che probabilmente ha contribuito a instaurare un rapporto tra Camilla e le due duchesse. Camilla, inoltre, sa bene cosa significhi entrare in una famiglia dove nessuno ti accetta e probabilmente si è impegnata per conoscere meglio Kate e Meghan. Non soltanto per quanto ha vissuto personalmente ma, inoltre, perché il rapporto con le nuore l’ha fatta avvicinare a William e Harry. Al Trooping the Colour, le tre donne erano sulla stessa carrozza, insieme al principe Harry e nel corso dell’evento erano sorridenti.

Kate e Camilla di solito non partecipano agli stessi eventi ma di recente sono state viste insieme all’Order of the Garter, Ordine della Giarrettiera. Tuttavia in un video sembrerebbe che mentre Kate sta parlando con la regina consorte Maxima dei Paesi Bassi, Camilla avrebbe chiesto alle due royal di prestare attenzione. È impossibile sentire quello che dice la consorte di Carlo, ma stando ai movimenti di Maxima e Kate sembra ricordasse loro che stava per accadere qualcosa d’importante. Camilla ha interrotto la conversazione ma ciò non significa che fosse per dispetto o per imporre la sua autorità. È possibile che Kate e la regina Maxima non si rendessero conto di cosa stesse accadendo e Camilla volesse assicurarsi che non facessero una brutta figura.

La reputazione di Camilla, in realtà, probabilmente le impedisce di avere molta autorità su Meghan e Kate. E’ sposata con Carlo ma non ha uguale potere. Quando si sono sposati ha ricevuto il titolo di duchessa e non di principessa del Galles, titolo che apparteneva a Diana. Ma la sua reputazione, sia all’interno della Royal Family che tra la popolazione, probabilmente le impedisce di esercitare un qualche tipo di autorità. Anche se ormai i rapporti con tutti i membri della Royal Famlily sono buoni, è improbabile che lei possa dire cosa fare a Kate o a Meghan.

