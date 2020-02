Miglior regalo di San Valentino per lei e per lui

Vuoi stupire il tuo partner il giorno della festa degli innamorati? Sorprendilo con il miglior regalo di San Valentino

San Valentino è alle porte. Come ogni anno il 14 febbraio arriva il momento di festeggiare l’amore. Una data che è diventata un appuntamento fisso per cercare di stupire il partner e come ogni anno, i giorni che precedono questa ricorrenza diventano la rincorsa al miglior regalo di San Valentino per lui e per lei.

Come vivono il giorno di San Valentino le coppie italiane?

Secondo uno studio condotto da In a Bottle con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su circa 300 coppie italiane emerge che più di 3 coppie su 10 (34%) vorrebbero “ritrovare la passione e l’intesa che hanno caratterizzato i primi anni della loro frequentazione” contro il 29% di chi vorrebbe “provare qualcosa di nuovo, diverso dall’ordinario, una sorta di ‘fuga’ dalla noia di tutti i giorni”.

Cosa organizzare per il giorno di San Valentino?

La festa degli innamorati, diciamolo, è una data che mette un po’ d’ansia. Dover organizzare tutto alla perfezione, trovare il regalo perfetto, ma soprattutto scegliere la location sembra una cosa facile ma così non è. Anzi. Oramai trovare un tavolo al ristorante per una cena romantica è praticamente impossibile se decidi di prenotare negli ultimi giorni utili. E aumenta lo stress, perché queste feste sono belle, ma la sindrome da prestazione ci distrugge…sempre di corsa tra lavoro e mille impegni, anche lo stress di San Valentino forse è troppo!

Allora abbiamo pensato di suggerirvi la soluzione più semplice.

Cena romantica a casa e se non siete cuochi provetti non vi preoccupate, le consegne a domicilio ormai hanno raggiunto un altissimo livello per cui non correte il rischio di fare brutta figura. Tavola apparecchiata alla perfezione, atmosfera, candele accese e un ottimo vino.

Stupire il partner non è facile, ecco qual è il miglior regalo di San Valentino per lasciarlo senza parole

Quello non può mancare, anzi è fondamentale. La scelta del vino cambia la serata. E anche qui vogliamo aiutarvi, dopo avervi suggerito l’organizzazione vi diamo una dritta anche sul regalo…certo se avete già pensato ad un anello e alla proposta di matrimonio alziamo le mani, ma se invece brancolate nel buio e volete stupire il vostro partner con il miglior regalo di San Valentino allora abbiamo la soluzione perfetta per voi: si chiama Coravin.

Grazie al sistema di mescita Coravin, è possibile bere qualsiasi vino al bicchiere, in qualsiasi momento e in qualsiasi quantità, senza preoccuparsi di dover finire la bottiglia. Sì, perché con Coravin gusti tutti i vini che vuoi senza togliere il tappo. In questo modo è possibile servire un vino diverso per ogni pietanza per una cena di San Valentino unica! Insomma un regalo utile e in grado di stupire. Ora che avete l’idea giusta per la cena e per il regalo…non avete più scuse. Buon San Valentino!