MILANO – Si terrà il 30 settembre dalle 10.30 alle 18.30, nel parco di City Life, la prima edizione del Milano Kids Festival, un evento gratuito all’aria aperta dedicato a bambini dai 3 ai 10 anni e alle loro famiglie, che attraverso giochi, laboratori e incontri formativi permetterà ai partecipanti di confrontarsi su temi importanti come il cyber-bullismo, il diritto al gioco e la sostenibilità ambientale; il Kids festival è organizzato dall’Associazione Smartitaly e farà parte della Milano Green Week. Alcuni dei convegni e dei laboratori saranno curati dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia in collaborazione con la Casa Pediatrica del Fatebenefratelli di Milano.

“L’idea è quella di aiutare le famiglie, in un periodo di forte cambiamento, a capire meglio le necessità dei loro bambini, affrontando le sfide quali l’educazione digitale e quella ambientale”, spiega Angela Lippa, ideatrice e organizzatrice del Milano Kids Festival, che prosegue: “L’obiettivo del Kids Festival è di promuovere una cultura che metta al centro i diritti dei bambini, proteggendoli dai rischi del cyber-bullismo e dell’isolamento digitale suggerendo un nuovo tipo di approccio educativo che valorizzi tutto il potenziale dei bambini in armonia con l’ambiente”.

Il programma del Festival. Il Kids Festival è un evento che coinvolge decine di associazioni e coinvolge i bambini in giochi, percorsi didattici e laboratori. “La Psicologia per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” realizzato dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia è un percorso visivo composto da tavole illustrate sul tema dei diritti e della tutela dei minori e del ruolo dello psicologo come sostegno attivo nelle situazioni in cui questi vengono violati, dimenticati o ignorati. Missione Terra è invece un gioco per impegnarsi insieme nella difesa del pianeta. Sempre a proposito di Ambiente quest’anno un ospite d’eccezione: il Parco Nazionale d’Abruzzo coi suoi laboratori sensoriali per prendere confidenza con il lupo, l’orso e gli altri animali del Parco.