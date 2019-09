Milano Kids Festival: il 29 settembre evento per bambini su ambiente e cyber bullismo

ROMA – Si terrà domenica 29 settembre dalle 10.30 alle 18.30, ospite del Parco Biblioteca degli Alberi, la seconda edizione del Milano Kids Festival, un evento gratuito all’aria aperta dedicato a bambini dai 3 ai 10 anni e alle loro famiglie, che attraverso giochi, laboratori, incontri formativi e sport permetterà ai partecipanti di confrontarsi su temi importanti come i diritti dell’infanzia, diritto al gioco, cyber-bullismo e rispetto della natura; il Kids festival è organizzato dall’Associazione Smartitaly e farà parte della manifestazione Milano Green Week un evento all’insegna del verde e della sostenibilità urbana in programma dal 27 al 29 settembre.

Nel corso della giornata le famiglie potranno prendere parte ai talks organizzati dagli esperti dell’Ordine degli psicologi della Lombardia, nostro partner scientifico. Durante questi momenti di confronto, i genitori potranno rivolgere domande specifiche sui temi trattati agli psicologi presenti. “L’idea è quella di aiutare le famiglie, in un periodo di forte cambiamento, a capire meglio le necessità dei loro bambini, affrontando le sfide quali l’educazione digitale e quella ambientale”, spiega Angela Lippa, ideatrice e organizzatrice del Milano Kids Festival, che prosegue: “l’obiettivo del Kids Festival è di promuovere una cultura che metta al centro i diritti dei bambini, proteggendoli dai rischi del cyber-bullismo e dell’isolamento digitale suggerendo un nuovo tipo di approccio educativo che valorizzi tutto il potenziale dei bambini in armonia con l’ambiente, confermando il diritto al gioco di ogni bambino”.

La realizzazione del Milano Kids Festival nasce grazie al contributo dei nostri sponsor; Banca Generali, Nexi, A2A, società come CreativaMente e le varie associazioni Unicef, ASD Circolo della Spada Marcello Lodetti, A.S. Rugby Milano, Associazione Il Castelletto Savona-Scacchi.

Il programma del Milano Kids Festival.

Il Kids Festival è un evento in cui sono presenti decine di associazioni e coinvolge i bambini in giochi, percorsi didattici e laboratori. Il gioco è un vero e proprio strumento di crescita personale e di socializzazione, CreativaMente porterà al Milano Kids Festival una serie di giochi da tavolo educational per unire divertimento e apprendimento destinato ai più piccoli. “Foresta in Citta. AlberiUomini che la abitano”, ci mostra come tornare ad abitare le città con lentezza per poter incontrare l’altro creando così legami e comunità, ascoltare, osservare ed incontrare la comunità.

Ogni albero è una storia da raccontare. Sette illustratori, tra cui Paola Pappacena, hanno regalato le immagini alle storie scritte nel libro “Foresta in Città” e un musicista Alberto Carozzi, ha creato brani raccontando suoni, rumori e melodie della città. Paola Pappacena e Alberto Carozzi ci racconteranno le storie del libro disegnandole e suonando alcuni brani. A conclusione di ogni lettura e illustrazione sarà disponibile un laboratorio creativo “Una foglia per sognare insieme”.

Presente anche L’Associazione di Scacchi Il Castelletto che insieme a Max ScaccoMatto insegnerà ai più piccoli l’arte del gioco degli scacchi e il Circolo della Spada Maestro Marcello Lodetti Asd Milano che insegnerà le tecniche della scherma perché anche nello sport l’inclusione è fondamentale. Inoltre i bambini potranno trascorrere una giornata ad imparare le tecniche del rugby con gli atleti dell’A.S Milano Rugby. Insieme alla Bocciofila del Trenno Milano i nonni insegneranno ai più piccoli il Gioco delle bocce. Ci sarà ampio spazio anche per l’artigianato, i bambini avranno infatti la possibilità di cimentarsi nella realizzazione di trottole, lavori manuali.