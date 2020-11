Mondo Camerette anche a Bari: la Virtual Room nel centro commerciale BariBlu

Mondo Camerette apre anche a Bari, nel centro commerciale BariBlu.

Mondo Camerette continua a scommettere e a investire sulla Puglia: Dopo le recentissime aperture di Taranto e Brindisi, ora tocca a Bari. Anche nel capoluogo arriva la possibilità di scegliere e progettare online la cameretta dei propri figli. E’ possibile farlo grazie alla realtà virtuale, per arrivare poi in negozio solo per completare l’acquisto. Il nuovo spazio tecnico apre venerdì 13 novembre presso il centro commerciale BariBlu, in contrada Giannavello.

Mondo Camerette a BariBlu: come funzionerà

Si tratta di uno spazio che garantisce la conclusione del processo di acquisto. Processo che comincia con la consulenza di un professionista online. Grazie a una tecnologia che ha permesso all’azienda di vincere per due anni consecutivi (2018, 2019) il premio Smau per lo sviluppo tecnologico applicato al settore dell’arredo domestico.

Grazie alla consulenza online, senza scaricare nessuna applicazione, il cliente da casa può vedere e progettare la cameretta su misura. E anche valutare l’ambiente grazie all’uso della realtà virtuale. Solo successivamente potrà recarsi nello spazio tecnico, su appuntamento. Così da “toccare con mano” la qualità del prodotto, decidere colori e finiture e completare l’acquisto.

Cosa trovare nel Point

Nel Point, infatti, trovano spazio alcuni esempi di camerette. Ma soprattutto la Virtual Room dove il cliente vive l’emozione di entrare nella sua cameretta progettata su misura, mediante la Realtà mixata. Una tecnologia cosiddetta immersiva in quanto consente al cliente di sentirsi letteralmente immerso nel suo ambiente virtuale arredato.

Una modalità di acquisto del tutto nuova, che consente tra l’altro di evitare file, traffico, eventuali attese, risparmiando tempo, ma che garantisce anche una maggiore sicurezza in questa fase complessa della pandemia.

Parla il fondatore

Parla il fondatore di Mondo Camerette Giuseppe Caruso. “Questo nuovo modello di acquisto permette alla nostra offerta di arrivare in maniera più efficace nelle case dei nostri potenziali clienti. Si tratta di un sistema innovativo che sicuramente precorre i tempi e che è stato pensato e progettato per venire incontro alle esigenze di un cliente sempre più attento alla personalizzazione del suo acquisto.

Inoltre, tenuto conto del ripresentarsi delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, il sistema adottato nei nostri Point è ideale per fornire ai nostri clienti un’esperienza completamente sicura, mediante la progettazione online che può essere fatta collegandosi con un nostro consulente, restando comodamente a casa e recandosi nel Point solo su appuntamento, onde evitare assembramenti e noiose attese.

Purtroppo, questa pandemia che ha colpito anche il nostro paese, ha creato enormi disagi a tutto il sistema distributivo italiano. Ciò nonostante, siamo orgogliosi di insistere sulle nostre idee di sviluppo e di partecipare alla ripresa del Paese che speriamo avvenga nel più breve tempo possibile.

La nostra mission resta quindi quella di continuare a sperimentare nuove soluzioni, tecnologiche e non, fisiche e virtuali, che permettano al cliente di vivere in modo sempre più soddisfacente e consapevole il processo di acquisto, coniugando la qualità della competenza dei nostri consulenti con l’ottimizzazione del fattore tempo del nostro cliente, che rappresenta oggi il fattore più prezioso per ogni individuo”.

Per tutti coloro che vorranno registrarsi online e formalizzare un preventivo nella prima settimana successiva all’apertura, ci sarà un’offerta speciale con grandi vantaggi.