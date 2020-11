Mondo Camerette sfida la crisi, nuovo megastore a Fidenza. Si inaugura il 30 novembre il nuovo negozio del marchio.

Nonostante la pandemia da coronavirus, Mondo Camerette non si ferma e continua la sua strategia di espansione. Il prossimo 30 novembre, nel centro commerciale Fidenza Village di Fidenza (Parma), apre un nuovo grande store dell’azienda. Uno spazio di 650 metri quadri, di cui 395 di sola esposizione, per presentare al pubblico la collezione di camerette.

“La pandemia che ha colpito anche il nostro Paese ci ha posto di fronte a una scelta, e cioè dare seguito al programma di sviluppo stabilito alla fine del 2019 e aggiornato subito dopo il primo lockdown, o fermarci in attesa di tempi migliori – sottolinea Giuseppe Caruso, fondatore e AD di Mondo Camerette –. Alla fine abbiamo deciso che bisognava solo razionalizzare quanto previsto e aprire nelle zone d’Italia per noi più strategiche. Il negozio di Fidenza, all’interno del famoso parco commerciale “Fidenza Village”, rientrava nelle nostre priorità ed eccoci qua. Quest’anno è stato molto complicato e, purtroppo, ha messo in ginocchio molte attività commerciali, del nostro settore e non. Noi abbiamo cercato di tenere la barra dritta, nonostante non ci sia arrivato nessuno dei tanti aiuti potenziali stabiliti dai vari DPCM. Ma abbiamo deciso di avere fiducia, pensare positivo e cercare di dare il nostro modesto contributo alla ripresa del paese, anche attraverso l’assunzione di nuove risorse proprio nel momento in cui molte imprese sono costrette invece a fare tagli del personale. I nostri negozi sono specializzati nell’arredamento personalizzato dell’ambiente riservato ai ragazzi, quindi alle prossime generazioni – prosegue Giuseppe Caruso – che rappresentano il futuro e che noi siamo certi sarà pieno di serenità e prosperità. In questo momento delicato, crediamo sia un nostro preciso dovere guardare con fiducia al nostro e al loro futuro”.

Il negozio, naturalmente, si integra con il modello hi-tech di Mondo Camerette che consente anche di progettare da casa, grazie alla realtà mixata, lo spazio più adeguato, arrivando poi nel punto vendita per la finalizzazione. In pratica, con la consulenza online, senza scaricare nessuna applicazione, il cliente da casa può vedere e progettare la sua cameretta su misura insieme a un consulente Mondo camerette e valutare l’ambiente grazie all’uso della realtà virtuale immersiva. Un modello che ha consentito all’azienda campana di vincere per due volte consecutive (2018 e 2019) il premio Smau per l’innovazione applicata al settore dell’arredamento. Ma chi preferisce l’acquisto “tradizionale”, nello store di Fidenza potrà vedere e toccare con mano tutti i modelli della collezione.