Mondo Camerette arriva a Taranto: progetti con la realtà virtuale e vai in negozio solo per l’acquisto

Scegliere e progettare online la cameretta dei propri figli, grazie alla realtà virtuale, per arrivare poi in negozio solo per completare l’acquisto.

È l’opportunità che dal 9 ottobre arriva anche a Taranto, dove Mondo Camerette apre un nuovo spazio tecnico nel Centro commerciale “La Mongolfiera”.

Si tratta di uno spazio che garantisce la conclusione del processo di acquisto, che comincia con la consulenza di un professionista online, grazie a una tecnologia che ha permesso all’azienda di vincere per due anni consecutivi (2018, 2019) il premio Smau per lo sviluppo tecnologico applicato al settore dell’arredo domestico.

Grazie alla consulenza online, senza scaricare nessuna applicazione, il cliente da casa può vedere e progettare la cameretta su misura e valutare l’ambiente grazie all’uso della realtà virtuale.

Solo successivamente potrà recarsi nello spazio tecnico, su appuntamento, per “toccare con mano” la qualità del prodotto, decidere colori e finiture e completare l’acquisto.

Nel Point, infatti, trovano spazio alcuni esempi di camerette ma soprattutto la Virtual Room dove il cliente vive l’emozione di entrare nella sua cameretta progettata su misura, mediante la Realtà mixata, una tecnologia cosiddetta immersiva in quanto consente al cliente di sentirsi letteralmente immerso nel suo ambiente virtuale arredato.

Una modalità di acquisto del tutto nuova, che consente tra l’altro di evitare file, traffico, eventuali attese, risparmiando tempo, ma che garantisce anche una maggiore sicurezza in questa fase complessa della pandemia.

“Questo nuovo modello di acquisto permette alla nostra offerta di arrivare in maniera più efficace nelle case dei nostri potenziali clienti”, sottolinea il fondatore di Mondo Camerette Giuseppe Caruso.

“Si tratta di un sistema innovativo che sicuramente precorre i tempi e che è stato pensato e progettato per venire incontro alle esigenze di un cliente sempre più attento alla personalizzazione del suo acquisto”.

“Inoltre, dopo il periodo di lockdown dovuto al Covid-19, che ha visto la chiusura della nostra rete negozi in tutta Italia, siamo orgogliosi di partecipare alla ripresa del Paese lanciando questo progetto innovativo”.

“La nostra mission resta quella di continuare a sviluppare e sperimentare nuove soluzioni, tecnologiche e non, fisiche e virtuali, che permettano al cliente di vivere in modo sempre più soddisfacente e consapevole il processo di acquisto, coniugando la qualità della competenza dei nostri consulenti con l’ottimizzazione del fattore tempo del nostro cliente, che rappresenta oggi il fattore più prezioso per ogni individuo”.

Il nuovo spazio tecnico apre al pubblico dal 9 ottobre al Centro “La Mongolfiera” in via per Montemesola a Taranto.

Per tutti coloro che vorranno formalizzare un preventivo nel fine settimana di inaugurazione ci sarà un’offerta riservata con grandi vantaggi.