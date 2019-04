Mondo Convenienza, inaugurato nuovo punto vendita a Pompei

NAPOLI – Quando si inaugura un nuovo Punto Vendita Mondo Convenienza è sempre un successo. Anche questa volta a Pompei. L’apertura del nuovo negozio in Campania, dopo quello già operativo da anni a Marcianise, coincide anche stavolta con un evento eccezionale. Una linea di continuità, nell’ottica di investire nel belpaese e in particolare nel nostro Mezzogiorno.

Da giovedì 4 aprile a domenica 7, sono stati quattro giorni di grande festa, con una partecipazione di pubblico sopra le aspettative. Sono stati distribuiti gadget a profusione per grandi e piccini, insieme ad una pizza succulenta – servita in quasi 15.000 tranci – con le immancabili e tipiche graffe (più di 4000). Ancora per tutti i numerosissimi presenti, migliaia di caramelle, gelati, patatine e bibite; il tutto offerto gratuitamente per trascorrere insieme delle giornate spensierate di divertimento per tutta la famiglia.

Con l’apertura di Pompei, viene posta un’altra pietra miliare sull’idea di sviluppo che Mondo Convenienza sta perseguendo da più di tre decenni: salvaguardare nel concreto il patrimonio sociale e culturale e offrirgli nuova vita nel pieno rispetto delle tradizioni locali. E Pompei ha confermato, ancora una volta, di essere un luogo unico, per la sua importanza mitica, storica e culturale ma anche strategica ed economica.

Così come uniche sono le occasioni per chi volesse approfittare dei super sconti legati all’apertura del nuovo Punto Vendita. Dal 4 aprile, giorno dell’apertura, al 28 aprile 2019 sono previste due riduzioni: oltre a quella del 20% già prevista, verrà aggiunto un altro ribasso del 10% su tantissimi prodotti. L’apertura di Pompei è dunque l’ennesima conferma di un radicamento straordinario dell’azienda nel territorio italiano, volto a soddisfare le esigenze dei clienti, creando un nuovo ecosistema fatto di lavoro, sviluppo, impresa, benessere e opportunità.