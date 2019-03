Mondo Convenienza apre a Pompei: sconti oltre il 20%

POMPEI – Notizia eccezionale per tutti i cittadini campani: dopo il Punto Vendita di Marcianise, il 4 aprile 2019 aprirà il secondo store di Mondo Convenienza nella regione. Il luogo prescelto non passa certo inosservato. Il nuovo negozio vedrà la luce proprio a Pompei, località il cui solo nome è sufficiente a suscitare in chi lo legge emozioni uniche.

Speciali saranno anche le opportunità per chi volesse approfittare dei super sconti legati all’apertura del nuovo Punto Vendita. Dal 4 al 28 aprile 2019, infatti, a quella del 20% prevista, verrà aggiunta un’altra sbalorditiva riduzione del 10% su tantissimi prodotti.

Un motivo in più per non perdere la grande festa che coinciderà con l’apertura del negozio. È l’ennesima conferma di un radicamento di Mondo Convenienza sul territorio campano e più in generale nel belpaese. D’altronde, è proprio con l’obiettivo di soddisfare i bisogni e i sogni di milioni di famiglie che l’azienda è attiva da oltre 30 anni in Italia.

Con l’apertura di Pompei verrà posta un’altra pietra miliare sull’idea di sviluppo che Mondo Convenienza sta perseguendo da tre decenni: salvaguardare nel concreto il patrimonio sociale e culturale e offrirgli nuova vita nel rispetto delle tradizioni locali. L’obiettivo di Mondo Convenienza, a Pompei come nel resto d’Italia, rimane sempre quello di soddisfare le esigenze dei clienti, creando un nuovo ecosistema fatto di lavoro, impresa, benessere e opportunità.