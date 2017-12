MONDO CONVENIENZA PORTA IN PIAZZA LA REALTÀ VIRTUALE

La realtà virtuale per regalare dieci minuti di puro divertimento ai milanesi alle prese con lo shopping. A voler sintetizzare, è questo il senso di una coinvolgente iniziativa promossa da Mondo Convenienza nel cuore della città meneghina.

Fino al 5 gennaio, infatti, in piazza Argentina è possibile diventare protagonisti di un originale Virtual Game di ambientazione calcistica. Per scoprire di cosa si tratta basta entrare nello stand dall’atmosfera casalinga allestito nell’angolo a ridosso di corso Buenos Aires. È lì che ci si può ritrovare goleador pur se per un giorno.

REALTÀ VIRTUALE, EMOZIONI VERE

Partecipare al gioco è semplice: ci si iscrive e si indossa un visore 3D di ultimissima generazione. A quel punto ci si proietta in un enorme stadio, con tanto di effetti sonori del boato del pubblico. Per la precisione già davanti ad una porta pronti sul dischetto a calciare una serie composta da 3 rigori, in una simulazione virtuale molto realistica. Difficile descrivere le curiose posture assunte dai tanti che da domenica 17 dicembre hanno partecipato. Tuttavia possiamo assicurare che quelle provate al termine delle insolite performance erano emozioni vere e molto reali.

NUOVE TECNOLOGIE E MARKETING INNOVATIVO

Progettazione dell’iniziativa e realizzazione del software di realtà virtuale hanno richiesto diversi mesi di studio. La sfida era inserire l’utilizzo di tecnologie d’avanguardia in attività di marketing finalizzate ad una fruizione generalista. I dati di afflusso dei primi giorni di attività, però, sembrano premiare l’approccio innovativo adottato da Mondo Convenienza. Questo almeno testimonia la costante presenza di giocatori all’interno del temporary allestito a Milano. Senza contare le quasi 5.000 borse e gli oltre 500 palloni da calcio regalati in 5 giorni.

“Siamo soddisfatti dei numeri fatti registrare finora” dichiarano in azienda. “Il successo ci sprona a continuare su una strada intrapresa da tempo: aggiornare costantemente i format promozionali, mantenendoli sempre al passo con i tempi”. Insomma, senso della modernità per continuare ad essere vicini alle persone e alle loro esigenze. Sono chiare le idee dell’azienda tutta italiana da anni ai vertici del settore arredamento.