Mondo Convenienza Prime Day, il 15 e 16 luglio ci saranno super offerte

ROMA – 36 ore di offerte. 17 paesi coinvolti. Oltre 5 milioni di prodotti venduti, in oltre 6 categorie commerciali. Più di 1 miliardo di dollari incassati dalle piccole e medie imprese che vendono su Amazon. Il Prime Day 2018 di Amazon, è stato un grande successo.

In occasione dell’edizione 2019, Il Prime Day sarà esteso a 48 ore e sarà sempre rivolto ai soli iscritti al servizio Prime. Un giorno speciale per gli acquirenti online, che potranno – come già avviene per il Black Friday durante il mese di novembre – accedere a tanti sconti e promozioni in maniera esclusiva e appunto, limitata nel tempo.

Il 15 e il 16 luglio però, non sarà solo il gran giorno del colosso americano. Per la prima volta, anche uno dei più importanti brand italiani nel settore arredamento, riserverà una grande sorpresa per i suoi clienti: stiamo parlando di Mondo Convenienza.

Per l’occasione, il brand, sta lavorando ad una sorpresa imperdibile. Per scoprirla basterà dotarsi di smartphone o tablet e visitare il sito www.mondoconv.it, nei giorni citati.

Dal 15 luglio Mondo Convenienza diventerà smart non più solo nel prezzo.

Come già successo per il Black Friday nel 2018, anche per il Prime Day Mondo Convenienza trova il modo per andare incontro ai suoi clienti, avvicinando il proprio successo alle esigenze del proprio pubblico di riferimento, dando loro modo di costruire il proprio mondo che non necessariamente passa dai grandi colossi del web.

Un’azione che sicuramente farà molto parlare (le sorprese pare siano davvero imperdibili) ma che per il momento è top secret.

Non ci resta che aspettare il 15 per scoprire di cosa si tratterà ma di certo nessuno rimarrà deluso: Mondo Convenienza, infatti, non è nuova ad azioni che permetto agli utenti del web e non solo (anche per chi non acquista online ci sono sempre belle sorprese) di godere di iniziative sempre molto interessanti. (fonte UFFICIO STAMPA)