Mondo crypto: Critpovaluta.it diventa testata giornalistica! Alessio Ippolito srl è l’editore

Critpovaluta.it diventa la prima testata giornalistica con marchio depositato: l’evento, che lo scorso 10 Ottobre ha suscitato un grande fermento in tutto il mondo crypto, rappresenta l’ennesimo traguardo raggiunto dallo staff della rivista, da sempre in prima linea nell’attività di divulgazione di tematiche riguardanti le nuove tecnologie. Dopo la registrazione del marchio di proprietà Criptovaluta.it®, in data 5 Settembre 2022, la ALESSIO IPPOLITO S.R.L. Editore, Partita Iva numero 14569041008, ha effettuato l’iscrizione presso il Tribunale di Milano in qualità di testata giornalistica online: dal 10 Ottobre 2022 con matricola numero 12776/2022 del 10/10/2022 – Num. Reg. Stampa 143 Criptovaluta.it diviene in termini di storicità la prima rivista in Italia specializzata su Bitcoin e tutti i progetti appartenenti all’ecosistema digitale.

Criptovaluta.it: informazione a tutto tondo sull’ecosistema digitale

La sede legale della società guidata dal Direttore Alessio Ippolito si trova a Milano -20124 MI- in via Pola numero 11: dagli uffici operativi lo Staff di Criptovaluta.it, coordinato dal Capo Redattore di testata Gianluca Grossi, porta avanti la propria linea editoriale fatta di notizie, approfondimenti e analisi. Non a caso l’aspetto più interessante dell’opera di divulgazione effettuata dalla rivista, a cui va anche gran parte del merito per il suo successo, risiede proprio nell’organicità dei temi trattati: chi visita abitualmente il portale sa di poter contare su puntuali aggiornamenti dal mondo crypto, ma è altrettanto consapevole del fatto che sulle pagine istituzionali troverà anche analisi sugli asset digitali oggetto delle notizie, di grande utilità nella valutazione di eventuali strategie operative da implementare.

La redazione di Criptovaluta.it si avvale della collaborazione di analisti finanziari ed esperti del settore crypto, così da poter offrire ai propri lettori un’informazione a tutto tondo. Chi è interessato in maggior misura alla sfera degli investimenti ha la possibilità di consultare analisi ben dettagliate sui vari token sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista fondamentale; un pool di addetti ai lavori specializzato in tecnologie digitali, invece, introduce gli utenti in questo mondo, aiutandoli a carpire i segreti della blockchain e a comprendere i benefici che i progetti crypto possono apportare nella vita di tutti i giorni. Il portale, inoltre, propone approfondimenti su argomenti di nicchia di tale ecosistema: le tecnologie del Metaverso, i Non Fungible Token o ancora le attività per ricevere ricompense -come ad esempio il mining, lo staking e l’uso di giochi Play to Earn– rappresentano una piccola parte di un mondo tutto da scoprire.

Traffico dati: numeri in crescita per Criptovaluta.it

E la crescita del Marchio Criptovaluta.it® è tutta racchiusa nei numeri registrati dalla realtà editoriale di Alessio Ippolito: nel settore finance le criptovalute occupano uno spazio estremamente ridotto a maggior ragione se si prende in considerazione un microcosmo quale è il mercato italiano se rapportato ad altre aree geografiche; ciononostante la rivista online può vantare statistiche notevoli. Gli ultimi dati disponibili, quelli relativi a tutto il 2021, evidenziano ben 9 milioni di visitatori (+4712% rispetto al 2020); fra questi gli utenti unici si attestano a 2,8 milioni (+2100% rispetto al 2020) di unità, con 12 milioni di pagine consultate (+5000% rispetto al 2020) ed il 97% del traffico è riconducibile ad un’utenza italiana; circostanza che conferma lo scarto in termini di posizionamento rispetto ad altri competitor,

A questo punto non rimane che la curiosità per quelli che saranno i progetti futuri del gruppo guidato dal Direttore Alessio Ippolito e coordinato dal Capo Redattore Gianluca Grossi: i quali, per consolidare la posizione raggiunta e continuare a crescere, ritengono sia necessario proporre ai lettori un servizio di informazione sempre più particolareggiato, per rispondere meglio alle esigenze degli utenti. Sebbene sia ancora in fase di studio, uno dei temi più ricorrenti in tal senso è rappresentato dalla didattica modulare: si tratta di percorsi di formazione calibrati sulle caratteristiche degli investitori, che potrebbero completare il carnet delle offerte di Criptovaluta.it.