ROMA – L’introduzione dell’acciaio nella produzione di utensili, edifici e macchinari ha determinato il bisogno crescente di avere all’interno del mercato aziende specializzate nella lavorazione di questo particolare tipo di materiale altamente resistente e versatile, che si adatta a molteplici usi in numerosi ambiti. I profili in acciaio, ad esempio, sono ampiamente utilizzati non solo nel campo dell’edilizia, ma anche in una grande varietà di componenti e attrezzature. È proprio in questo campo che si colloca l’azienda svizzera Montanstahl.

Montanstahl: storia e politica aziendale.

L’impresa, specializzata nella produzione e commercializzazione di profilati in acciaio e acciaio inossidabile, nasce nel 1983 a Stabio, Svizzera, e può vantare più di 30 anni di esperienza per quanto riguarda la lavorazione e la vendita di profili in acciaio. La professionalità maturata col tempo ha dato la possibilità all’azienda di rispondere prontamente alle esigenze del mercato e alla domanda crescente di prodotti su misura. Investendo continuamente nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie di fabbricazione innovative, l’azienda propone articoli altamente personalizzati sottoposti a controlli di sicurezza lungo tutta la filiera di produzione.

L’azienda ha tra i principali obiettivi una particolare attenzione alla qualità e all’innovazione, non solo per quanto riguarda prodotti e processi produttivi, ma anche in relazione al luogo di lavoro dei propri dipendenti. Infatti, Montanstahl si impegna a promuovere l’arte all’interno del proprio ambiente lavorativo, nella convinzione che gli stimoli estetici e artistici influenzino positivamente il progresso culturale e scientifico all’interno del mondo industriale.

Da impresa locale a fornitore internazionale.

Nel 2005 Montanstahl coglie la possibilità di aprire la sua prima filiale negli Stati Uniti, la Stainless Structurals, focalizzata sulla distribuzione di laminati mercantili in acciaio inox. La successiva apertura di una seconda filiale a Singapore, nel 2012, e la progressiva estensione della rete distributiva in oltre 60 paesi nel mondo ha permesso all’impresa svizzera di passare da una piccola realtà industriale a un affermato fornitore e stockista internazionale.

Uno dei motivi di questo successo è anche l’attenzione particolare che viene dedicata al cliente, con l’obiettivo di adattare il progetto alle sue richieste specifiche e offrire soluzioni qualitativamente funzionali e competitive a livello economico, ottimizzando il processo di produzione.

Servizi e tecnologie di produzione

L’azienda tratta qualsiasi tipo di acciaio: per costruzione, per utensili, legato e inossidabile. Per offrire un servizio ottimale ai propri clienti, Montanstahl utilizza diversi tipi di tecnologie produttive che adatta valutando la dimensione della sezione, la sua complessità, la finitura di superficie, la tolleranza dimensionale e la quantità di materiale necessaria. Dopo un’attenta analisi di questi fattori è possibile stabilire il processo adatto alla lavorazione dell’acciaio che si vuole ottenere, scegliendo tra le tecnologie di produzione a caldo o a freddo.

Fra le tecnologie di produzione a caldo le opzioni disponibili sono:

Saldatura laser : per la produzione di profili a spigolo vivo ricavati da piatti in acciaio. Questa tecnologia garantisce un’elevata flessibilità per quanto riguarda la scelta delle dimensioni, dei volumi e dello spessore.

: per la produzione di profili a spigolo vivo ricavati da piatti in acciaio. Questa tecnologia garantisce un’elevata flessibilità per quanto riguarda la scelta delle dimensioni, dei volumi e dello spessore. Saldatura laser 3D : impianto laser di ultima generazione che permette di produrre profili estremamente complessi e componenti finiti pronti per essere assemblati. I vantaggi di questa tecnologia sono una distorsione ridotta del prodotto saldato, la velocità di lavorazione e una più profonda penetrazione di saldatura.

: impianto laser di ultima generazione che permette di produrre profili estremamente complessi e componenti finiti pronti per essere assemblati. I vantaggi di questa tecnologia sono una distorsione ridotta del prodotto saldato, la velocità di lavorazione e una più profonda penetrazione di saldatura. Saldatura laser a basso impatto : adatta soprattutto per la produzione di profili dalle dimensioni piuttosto ridotte. Questo tipo di tecnologia impiega un raggio laser a basso impatto termico e ad alta precisione. I prodotti ottenuti da questo particolare tipo di lavorazione sono molto apprezzati nell’ambito dell’architettura e del design in quanto permettono di lasciare l’acciaio volutamente a vista.

: adatta soprattutto per la produzione di profili dalle dimensioni piuttosto ridotte. Questo tipo di tecnologia impiega un raggio laser a basso impatto termico e ad alta precisione. I prodotti ottenuti da questo particolare tipo di lavorazione sono molto apprezzati nell’ambito dell’architettura e del design in quanto permettono di lasciare l’acciaio volutamente a vista. Laminazione a caldo ed estrusione: tra i più diffusi nell’ambito della produzione di profili in acciaio, è considerato particolarmente economico, ed è adatto specialmente a profili di grandi dimensioni. L’approccio speciale di Montanstahl offre però la possibilità di risparmiare notevolmente e di produrre lotti più piccoli.

Per quanto riguarda i processi a freddo le proposte si dividono in:

Laminazione a freddo : un efficiente processo produttivo adatto a prodotti finali di dimensioni ridotte, che consente la lavorazione di piccoli lotti e la modifica delle proprietà dell’acciaio.

: un efficiente processo produttivo adatto a prodotti finali di dimensioni ridotte, che consente la lavorazione di piccoli lotti e la modifica delle proprietà dell’acciaio. Trafilatura a freddo : l’utilizzo di questa tecnologia è finalizzato alla riduzione e rifinitura di prodotti di maggiori dimensioni e permette di mantenere un ottimo profilo di qualità e precisione.

: l’utilizzo di questa tecnologia è finalizzato alla riduzione e rifinitura di prodotti di maggiori dimensioni e permette di mantenere un ottimo profilo di qualità e precisione. Punzonatura meccanica: il metodo di lavorazione utilizzato in questo caso si basa sull’utilizzo di uno scheletro di base costituito da una rete di poliammide vetrosa a cui viene applicata una lega metallica che può essere acciaio, rame o bronzo.

Garantire qualità e affidabilità del prodotto è l’obiettivo della Montanstahl che non tralascia la possibilità di fornire soluzioni mirate alle esigenze di ciascun cliente, motivo per cui è riuscita ad emergere e affermarsi come leader del settore.