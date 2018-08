EDIMBURGO – Loch Ness, il mostro riemerge dalle acque? Un nuovo filmato su Nessie sta riaccendendo le speranze di quanti sostengono la tesi dell’esistenza di una creatura leggendaria, che vivrebbe nelle acque del famoso lago scozzese.

Sebbene non vi sia alcuna prova scientifica della presenza di Nessie, ogni anno non mancano turisti che dichiarano di aver avvistato il mostro, fornendo foto o video (mai troppo chiare) a sostegno di quanto da loro affermato.

Come rende noto The Sun, l'ultimo video è stato caricato su un canale Youtube da un utente che ritiene di aver ripreso la misteriosa creatura mentre si trovava in riva al lago.

“Ero sdraiato a prendere il sole con un amico in spiaggia, ci stavamo facendo molte risate. Poi, mentre la giornata scorreva, abbiamo guardato l’acqua, vendendo qualcosa di insolito” scrive l’utente.

“Sembrava lungo circa sei metri e continuava ad andare su e giù, così ho girato un video con la mia fotocamera. Non potevamo credere a quello che stavamo vedendo! È arrivato proprio come puoi vedere nel video e poi è passato alla nostra destra, dove non riuscivo più a vederlo. In realtà, è incredibile qualunque cosa fosse, era grande!”.

Sebbene l’autore del video abbia negato la possibilità che quello avvistato potesse essere una nave (“Era in giugno, quindi la spiaggia era tranquilla al momento e nessuna barca era fuori” ha detto), l’ipotesi più plausibile è che si sia trattato proprio delle increspature originatesi dal movimento di un imbarcazione in movimento. Non un mostro dunque, ma solo un’illusione ottica. GUARDA IL VIDEO DELL’AVVISTAMENTO.