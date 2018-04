Elon Musk, fondatore e CEO di Space X: ecco sei suggerimenti per avere successo nel lavoro

ROMA – Elon Musk, fondatore e CEO di Space X, svela sei suggerimenti per avere successo nel lavoro, tra cui riagganciare quando la telefonata è noiosa e andare via da riunioni perdite di tempo.

In un’e-mail ai suoi 37.000 dipendenti di Tesla, ha rivelato i sei fondamentali consigli sulla produttività mirata a ottenere successo nel lavoro e alcuni non sono convenzionali, scrive il Daily Mail.

1. Sbarazzarsi di grandi meeting

“Sono la piaga delle grandi aziende e, nel tempo, quasi sempre sono destinati a peggiorare. Meglio evitarli”.

2. Evitare di avere troppe riunioni

“Sbarazzatevi delle riunioni frequenti, a meno che non ci sia una questione urgentissima che, una volta risolta, dovrebbe diminure il numero degli incontri”.

3. Lasciare una riunione se non si dà un contributo.

“Non appena è evidente che non si sta apportando un valore aggiunto, meglio andarsene. Non è scortese, semmai lo è far sprecare il proprio tempo a una persona”.

4. Evitare le sigle e il gergo.

“Non usare sigle o parole a casaccio per gli oggetti, software o processi in Tesla. In generale, tutto ciò che richiede una spiegazione inibisce la comunicazione”.

5. Se necessario, tagliare fuori l’intermediario (il vostro capo).

“La comunicazione dovrebbe passare per il percorso più breve possibile così da portare a termine il lavoro: non attraverso la “catena di comando”.

6. Non seguire le regole, seguire la logica

“In generale, scegliere sempre come guida il buon senso. Se seguire una “regola aziendale” in una situazione particolare è palesemente ridicolo, in quel caso andrebbe cambiata”.

Musk ha esortato i dipendenti a ignorare i manager e andare direttamente dalla persona “facendo il lavoro vero e proprio. Qualunque manager che cerchi di imporre la comunicazione attraverso la catena di comando si troverà presto a lavorare altrove”.