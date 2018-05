COPENAGHEN – Addio al cambio quotidiano di mutande. Arriva dalla Danimarca l’intimo che può essere usato per giorni e giorni, persino per settimane, senza bisogno di essere lavate.

Il marchio danese Organic Basic si è ispirato niente di meno che alle missioni nello spazio, dove, per comprensibili ragioni, non si possono fare certo bucati tutti i momenti. Grazie al polygiene, un trattamento basato sull’azione antibatterica del cloruro d’argento, usato dalla Nasa per purificare l’acqua della Stazione spaziale internazionale, anche l’intimo dei comuni terrestri può essere indossato per giorni, anche settimane.

Questa tecnologia, utilizzata durante la produzione dei tessuto, uccide la maggior parte dei batteri e dei funghi che possono formarsi a causa del sudore e che provocano i cattivi odori. Si tratta di una sorta di sterilizzazione dei tessuti, che vengono poi usati per realizzare biancheria intima e magliette, spiega il quotidiano britannico The Independent.

Grazie a questa sorta di sterilizzazione, mutande, calze e simili potranno essere riutilizzati più volte, facendo così risparmiare acqua ed energia. “Gli standard attuali dell’industria rendono quello della moda il secondo settore più inquinante al mondo. Ma i due terzi dell’impatto ambientale dei vestiti sono generati dal consumatore”, ha sottolineato Alexander Christiansen, co-fondatore del brand.

La collezione SilverTech 2.0 è fatta di materiali al cento per cento riciclabili e permette una “areazione” nelle zone critiche. Oltre all’intimo Organic Basics vende anche una linea di asciugamani e t-shirt create per durare molto a lungo.

Tutti questi progetti sono stati finanziati con una campagna di crowdfunding lanciata sulla piattaforma Kickstarter. Ad oggi sono stati già raccolti 40mila euro, il doppio di quanto sperato.