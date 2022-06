Mutui: news e agevolazioni 2022

Hai in progetto di acquistare la tua prima casa e cerchi un metodo per avviare un mutuo? Hai meno di 36 anni e non possiedi tutti i requisiti per un mutuo tradizionale? Non ti preoccupare, perché hai ancora tempo per accedere alle agevolazioni previsti dallo Stato in materia di finanziamenti e mutui prima casa.

Le principali agevolazioni previste dallo Stato Italiano con il Decreto Sostegni Bis, in materia di finanziamenti per l’acquisto della prima casa, sono rivolte principalmente ai giovani single o in coppia.

Le agevolazioni mutui casa 2022 sono finalizzate all’acquisto della prima casa, ovvero all’acquisto di un immobile che diventa l’abitazione principale e la residenza ufficiale di uno o di entrambi i richiedenti del mutuo.

Puoi scoprire tutte le principali novità e agevolazioni sui mutui all’interno di questo articolo e cercare sulle piattaforme di comparazione le migliori offerte mutui online.

Quali sono le agevolazioni sul mutuo prima casa?

Le agevolazioni previste dalla legge italiana riguardano sia la fase di acquisto, con una netta riduzione delle tasse e detrazioni IRPEF, sia l’eliminazione delle tasse da pagare durante la vita dell’immobile, come IMU e TASI (se l’immobile non è considerato “casa di lusso”).

L’imposta di registro scende al 2% se si acquista la casa da un privato o da un’impresa esenti IVA, assieme alle imposte catastale e ipotecarie fisse a 50€. Al contrario, se si acquista la prima casa da un’azienda soggetta a IVA, le agevolazioni riguardano l’IVA al 4%, le imposte di registro, catastale e ipotecarie fisse a 200€.

La stipula del mutuo prima casa permette di beneficiare di una detrazione IRPEF del 15% sulle spese accessorie del mutuo e sugli interessi, per un importo massimo di 4.000€ annui. A questo, è possibile detrarre in IRPEF le spese di istruttorie della banca, la parcella del notaio relativa alla stipula del contratto, assieme all’imposta sostitutiva.

Agevolazioni bonus prima casa

Anche per quest’anno è stato istituito il bonus prima casa, un sostegno per tutti i giovani under 36 per l’acquisto di un’abitazione da adibire a prima casa con una proroga valida fino alla fine di dicembre 2022.

Si tratta di un rifinanziamento del Fondo di Garanzia Giovani che comprende una garanzia statale in grado di coprire fino all’ 80% dell’importo d’acquisto della prima abitazione. Si ha diritto, inoltre, alle agevolazioni sulle imposte per la compravendita come l’imposta di registro, catastale e ipotecaria che vengono totalmente azzerate.

Tra le ulteriori agevolazioni previste nel bonus prima casa troviamo anche l’azzeramento dell’imposta sul mutuo dello 0,25% ed è possibile ottenere un credito d’imposta per il pagamento dell’Iva.

Il Decreto Sostegni Bis disposto dal Governo prevede queste agevolazioni fiscali per giovani under 36 con ISEE fino a 40.000 euro. Il mutuo con Garanzia Pubblica (Consap) può essere richiesto per i finanziamenti con un importo massimo di 250.000 euro e con una durata fino a 30 anni. Per ottenere maggiori informazioni si consiglia di valutare l’offerta di mutuo più conveniente e contattare l’istituto di credito di riferimento.