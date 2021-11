Napoli, oggi l’evento “Il calcio aiuta il percorso Maddaloni” con gli amici di Mario Giuffredi

Il calcio, ed in generale lo sport, sono uno straordinario veicolo sociale per aiutare chi è in difficoltà. È con questa premessa che, in un territorio difficile e complicato come Scampia, oggi dalle ore 15, il judoka Gianni Maddaloni, il procuratore sportivo Mario Giuffredi (e la sua Marat Football), la scuola calcio locale fondata dal difensore del Torino Armando Izzo e Diego Armando Maradona Junior, scendono in campo con un evento votato ad aiutare i ragazzi locali, che grazie al calcio e al judo possono trovare una valvola di sfogo dove incanalare energie e interessi.

Nel pomeriggio, una serie di eventi ed iniziative si terranno presso il PalaSport Cercola Caravita, con l’obiettivo di utilizzare lo sport come opportunità di crescita e palestra di vita per i ragazzi delle periferie.

Tra gli altri, all’evento sarà presente Diego junior che, vista la ricorrenza della scomparsa del Pibe degli ultimi giorni, probabilmente si troverà a riparlare delle battaglie legali in corso.

Il programma