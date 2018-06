Napoli – Saranno tante le pizze d’autore proposte durante l’edizione 2018 del Napoli Pizza Village, ma la Pascalina merita una menzione speciale. Perché sarà la più salutare. La garanzia arriva dai ricercatori dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli: sono loro ad averne selezionato gli ingredienti. Come li hanno scelti? Individuando quelli che proteggono l’apparato cardio-vascolatorio e scongiurano le neoplasie del sistema digerente. Come dire che con la pizza Pascalina il mangiar sano sarà una pratica reale non una realtà virtuale.

Sarà, invece, Mondo Convenienza ad aprire una finestra sulla realtà virtuale e sul suo uso come nuova forma di intrattenimento. L’azienda di Civitavecchia, infatti, sarà di nuovo protagonista del Napoli Pizza Village rinnovando una partnership che dura da anni, all’interno di un colorato stand dove divertirsi tra gaming e nuove tecnologie.

NAPOLI PIZZA VILLAGE, LA REALTÀ VIRTUALE A DUE PASSI DAL MARE

Lo stand di Mondo Convenienza sarà posizionato al centro del villaggio che si anima sul lungomare di via Caracciolo. È lì che animatori e hostess accoglieranno i visitatori della kermesse invitandoli a districarsi in un labirinto virtuale. Mettersi alla prova sarà semplice, così come aggiudicarsi uno dei tanti gadget.

Per partecipare all’iniziativa, basterà accomodarsi nell’area salotto e sedersi su un divano. Da quel momento bisognerà prestare attenzione al percorso, fatto di incroci, che apparirà nello schermo posizionato frontalmente su una madia.

La prova di abilità consisterà nell’utilizzare con destrezza il joystick fornito dall’animatore e superare il maggior numero di bivi. Proprio il numero degli incroci superati determinerà il numero dei gadget da ricevere in premio.

E, proprio in occasione del Napoli Pizza Village, l’azienda lancerà sul proprio sito, nella sezione giochi, il videogame: “PANDA PIZZA”. Lo scopo del gioco? Aiutare la mascotte a inserire i giusti ingredienti.

UN NUOVO FOOD BLOG FIRMATO MONDO CONVENIENZA

La presenza al Napoli Pizza Village sarà anche l’occasione per presentare al pubblico partenopeo il blog “In Cucina con Mondo Convenienza”. Si tratta di un’altra iniziativa che mette in connessione il mondo dell’arredamento per la casa con quello del food. Il sito sarà consultabile da giugno e porterà alla creazione di un ricettario online, fatto di ricette convenienti, veloci, della tradizione italiana ma anche provenienti dal resto del mondo. A realizzarlo ci saranno food blogger selezionati ma anche tanti appassionati dell’arte culinaria.

Un modo genuino di aprire nuove strade verso una sana cultura gastronomica, rispettosa del territorio.