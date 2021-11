Si chiama No Nut November o NNN, è la nuova sfida che è diventata virale tra gli adolescenti di tutto il mondo. Chi partecipa a questa challange deve impegnarsi a praticare l’astinenza sessuale per tutto il mese di novembre.

Le regole della No Nut November

Le regole sono poche e semplici: possono partecipare soltanto i maschi, niente video porno o rapporti sessuali per trenta giorni ed infine qualche “eccezione”, compresa una notte d’amore, prima di essere eliminati.

La No Nut November è nata nel 2011, anche se è tornata virale soltanto nel 2019. Questa challenge vuol essere una risposta alla dipendenza dalla pornografia dilagante tra gli adolescenti. Così quella che sembra essere una sfida, diventa anche una prova di autocontrollo e disciplina. Gli esperti parlano anche di alcuni effetti benefici fisici e psicologici, come una maggiore lucidità mentale, un’elevata sicurezza in se stessi e una gestione più concentrata dei propri impulsi.

NNN, una challenge per beneficenza

Questo fenomeno ha ispirato anche quest’anno anche iniziative benefiche. Il canale Reddit dedicato al No Nut November, che conta oltre 100mila utenti, ha deciso di aggiungere una nuova regola per sostenere TeamSeas. Si tratta di una raccolta fondi gestita dagli Youtuber americani James Stephen Donaldson, noto come MrBeast, e Mark Rober. TeamSeas si pone l’obiettivo di rimuovere 14 milioni di chili di rifiuti marini entro la fine del 2021. La regola aggiuntiva è la seguente: per i vincitori c’è solo la gloria come al solito, mentre chi cede alla tentazione si impegna a donare un dollaro a TeamSeas per ogni giorno di novembre rimanente.