Noleggio auto elettrica lungo termine: vantaggi

Il noleggio auto elettrica lungo termine, così come quello delle vetture ibride plug-in, è una tendenza che ha conosciuto un notevole incremento nel corso degli ultimi tempi. Un ruolo importante da questo punto di vista è quello rivestito dagli incentivi statali, ma c’è da tenere conto anche degli elevati valori residui, grazie a cui si va via via abbassando il divario in termini di spesa per ciò che riguarda la gestione di un veicolo a motore termico e di un mezzo elettrico.

Sul web, le richieste per il noleggio auto elettrica lungo termine aumentano sempre di più, con un notevole interesse non solo da parte delle piccole e medie imprese, ma anche dei privati. Il discorso è un po’ diverso per le aziende di dimensioni maggiori, che sembrano aver bisogno di tempo ulteriore. In particolare, queste imprese vorrebbero più dati per capire se le vetture elettriche sarebbero adatte come auto aziendali: a tale scopo è auspicabile che le aziende venissero messe nelle condizioni di provare i modelli in questione.

I numeri in crescita

Il noleggio auto elettrica va comunque annoverato tra i trend futuri del settore, poiché i numeri sono in costante aumento e nel corso degli ultimi mesi si è registrata una crescita esponenziale dell’offerta delle case produttrici, in modo particolare per ciò che riguarda il segmento premium.

Che cosa si può fare per rendere il mercato più appetibile

Che si parli di noleggio auto ibrida o auto elettrica, quel che serve per far crescere il mercato è mettere a disposizione un’offerta che non si limiti alle vetture da sole, ma includa anche i prodotti accessori che alle vetture sono correlati. Tra questi, meritano di essere citati i cavi di ricarica destinati alle colonnine pubbliche, così come le wall-box domestiche. In effetti, parecchi automobilisti interessati al noleggio lungo termine auto elettriche sono frenati dagli eventuali problemi a cui potrebbero andare incontro dal punto di vista della ricarica: timori che sono condivisi anche dai fleet manager.

Costi sempre più bassi

Se c’è un fattore per il quale la mobilità elettrica sta vivendo un trend al rialzo, comunque, questo non può che essere individuato nella riduzione del divario economico che c’è tra le spese necessarie per la gestione di un veicolo a motore termico e quelle che devono essere affrontate per una vettura elettrica.

Come attirare nuovi clienti

Per rendere il noleggio macchina elettrica ancora più appetibile, infine, è molto importante garantire la possibilità di usufruire di un test drive: è solo facendo esperienza al volante, infatti, che si può ben capire quale sia il piacere che deriva dal guidare un mezzo elettrico. Insomma, magari i modelli ibridi ed elettrici offrono molti vantaggi, ma se questi non vengono testati con mano dai potenziali clienti è difficile che essi possano avere successo. La sensazione, comunque, è che sia solo questione di tempo, anche perché i numeri sono in crescita perfino nel settore dei veicoli commerciali, anche se con un ritmo meno rapido di quello del comparto auto.

Leasys e la mobilità elettrica

Mettere alla prova i servizi e le soluzioni proposte da Leasys può essere un buon modo per apprezzare tutti i vantaggi offerti dalla mobilità elettrica. Ciò che Leasys garantisce è un insieme di soluzioni caratterizzate da un forte livello di innovazione, a disposizione sia delle aziende che dei clienti privati. Ne deriva una mobilità più efficiente e, soprattutto, più libera, in un contesto che è in costante evoluzione. Globale e integrata, la nuova concezione di mobilità che viene suggerita da Leasys è fluida, anche per ciò che concerne la vendita dell’usato e il car sharing.