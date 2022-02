Noleggio catamarani: cosa c’è da sapere

La primavera si avvicina e con essa anche la voglia di cominciare a pensare alle vacanze estive, a pianificare il periodo, all’eventuale compagnia, nonché al budget a disposizione. Probabilmente, quest’anno ancor di più c’è voglia e bisogno di partire, di viaggiare, di distrarsi, di un po’ di spensieratezza, reduci da ben due anni di pandemia che in qualche modo ha segnato per sempre le nostre vite.

Tra vacanze al mare, vacanze in montagna, vacanze all’insegna dell’avventura e della natura, vacanze in famiglia più rilassanti o in compagnia di amici, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

C’è chi poi opta per una piacevole vacanza in barca a vela, dove però scegliere a quale operatore affidarsi non è sempre semplice, in quanto si potrebbe incorrere in operatori improvvisati, non in grado di soddisfare le proprie vacanze da sogno. Per questo è bene informarsi bene prima di decidere.

Vacanze da sogno in barca a vela

Il noleggio di un catamarano, ad esempio, è la scelta ideale se si vuole navigare in totale comodità, relax e avventura cullati dal mare e dal suono piacevole delle onde.

A tal proposito, ad esempio, la Mistral Sailing è una società di charter è specializzata nel noleggio di catamarani e barche a vela lungo le più belle località d’Italia, per una vacanza all’insegna del relax.

Tra le diverse proposte, è possibile anche noleggiare un catamarano in Toscana, regione dell’Italia centrale che ospita alcune tra le opere d’arte e architettura rinascimentali più famose al mondo.

L’equipaggio è composto da uno skipper professionista esperto, conoscitore della barca e dell’itinerario prescelto, e – eventualmente si volesse – da uno chef che propone menù personalizzati per soddisfare qualsiasi richiesta.

Inoltre, la società organizza vacanze in catamarano anche in Croazia, Liguria, Sardegna e Corsica, Isola d’Elba, Ponza e Isole Eolie, tutti completamente personalizzabili sulla base delle proprie esigenze e preferenze.

Punti di forza

Lavorano solo con gli ultimi modelli di catamarano, con una manutenzione approfondita e giornaliera; I loro catamarani sono pieni di accessori gratis (canoe, sup, nespresso, wifi, barbecue, attrezzatura da pesca e snorkeling); I loro skipper sono esperti marinai, conoscitori del territorio, sempre ben educati e attenti alle varie esigenze; Su richiesta, lavorano con i migliori chef che penseranno alla cambusa e gestione della cucina, per una vacanza di totale relax; Non chiedono alcun deposito cauzionale; Il contratto prevede anche rimborsi specifici casomai si verificassero piccole avarie durante il percorso.

Per di più, nel caso in cui le loro barche di proprietà non siano disponibili, indirizzeranno verso le migliori società italiane e internazionali che si presentano all’altezza dei loro standard, guidando sulla scelta del modello più adatto alle proprie esigenze, seguendo passo dopo passo il processo di prenotazione, e mettendosi a completa disposizione sia prima che durante la vacanza.

Che si tratti di una semplice gita in barca a vela o di una vera e propria vacanza, non resta che scegliere.