ROMA – E’ Francesco il nome più usato per i nuovi nati in Italia nel 2016, un primato che resiste nonostante l”attacco’ di Leonardo, passato dal quinto al terzo posto subito dietro Alessandro, mentre per le bambine sul podio ci sono Sofia, Aurora e Giulia. Lo afferma il rapporto annuale dell’Istat.

“Nonostante ci siano circa 30 mila nomi diversi per i maschi e quasi altrettanti per le femmine – si legge nel documento – la distribuzione del numero di bambini secondo il nome rivela un’elevata concentrazione intorno ai primi 30 nomi in ordine di frequenza, che complessivamente coprono il 45% di tutti i nomi attribuiti ai bambini e quasi il 40% di quelli delle bambine”.

A livello territoriale Francesco appare in flessione rispetto al primato degli ultimi anni, ed è il primo nome soltanto in 5 regioni italiane del Sud Italia. Alessandro è primo a livello regionale solo in Sardegna. Leonardo raggiunge il primato in ben 10 regioni, tutte del Centro-Nord. Il nome Giuseppe continua a primeggiare invece in Sicilia.

Per quanto riguarda le bambine, Sofia è il nome più frequente in quasi tutte le regioni italiane, è la prima scelta in tutte le regioni del Centro-Nord (ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano in cui primeggia Emma) e in 5 regioni del Sud. Aurora primeggia in Campania, Basilicata e Sicilia. Il nome Giulia resta stabile al terzo posto, ma non è il preferito in alcuna regione italiana.

Anche gli stranieri, sottolinea il rapporto, utilizzano spesso nomi italiani. “Si chiamano prevalentemente Adam, Rayan, Youssef ma anche Matteo, Leonardo, Luca, Alessio e Mattia i bambini stranieri nati da genitori residenti nel nostro Paese – scrive l’Istat -. Anche per le bambine straniere nate in Italia il nome prevalente è Sofia, come nella graduatoria dei nomi delle bambine italiane, seguita da Sara, Aurora e Malak”.