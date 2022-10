Sono il “Nostradamus vivente” che ha previsto Covid e l’invasione di Putin – le mie nuove profezie sono cattive notizie per l’umanità.

Un’imminente apocalisse zombie, la terza guerra mondiale e catastrofi naturali: queste sono le terrificanti previsioni di un profeta soprannominato il “Nostradamus vivente”

Athos Salomé, 36 anni, brasiliano, sostiene di aver già profetizzato correttamente la pandemia di Covid, l’invasione dell’Ucraina e la morte della Regina Elisabetta II. Athos ha pubblicato un nuovo elenco di previsioni che non prevedono un futuro felice e avverte che “la Terza Guerra Mondiale sta arrivando”.

Seguendo le orme dei famosi indovini Nostradamus e Baba Vanga, Athos afferma che presto una parte dell’umanità sarà trasformata in zombie viventi.

“Molte teste saranno tagliate, il sangue e la tortura psicologica saranno particolarmente utilizzati, lasciando la popolazione manipolata e vivente come zombie.

I disturbi mentali aumenteranno e le epidemie mentali si verificheranno nel momento del dolore e del lutto, squilibrando la mente umana e scatenando la depressione e la morte per suicidio. Non sarà solo il virus a uccidere”.

Un’altra delle sue previsioni avverte di un pericolo imminente per una città non specificata che vedrà gli oggetti “cadere dal cielo e non rimarrà nulla”. Ed ha aggiunto che questo “sarà l’avvertimento che la guerra è iniziata”. Ha, inoltre, anticipato che una coppia di “grandi leader” si unirà presto per attaccare gli Stati Uniti e l’attacco sarà di gran lunga peggiore degli attentati terroristici dell’11 settembre.

“La terza guerra mondiale sta arrivando. Nuove tragedie sono previste per il 2023, ma ci sono episodi per il 2024 o addirittura per il 2026.

Vedo i mesi di febbraio, aprile e luglio 2023 segnati da nuove tragedie”.

Le profezie dell’indovino sul giorno del giudizio, influenzate dalla Bibbia, lo hanno portato anche a prevedere che una nazione “dove l’impurità e l’arroganza la fanno da padrone” sarà presto sommersa a causa dei cambiamenti climatici.

“Nuvole scure si addenseranno nel cielo, causando terrore e tensione, in una giornata calda, il tempo diventerà secco, il vento si trasformerà in un uragano, coprendo le lune, le stelle e tutto ciò che si trova nella costellazione, facendo sembrare il giorno come la notte.

Nessuno sfuggirà da quel luogo, solo coloro che credono e coloro che devono conoscere l’ira del Signore.

Ascoltate, pregate e guardate, i raggi che colpiranno la terra saranno potenti – saranno in grado di sollevare l’oceano un’altra volta e inghiottire le preziose terre di quel luogo”.

Sebbene le sue visioni spesso avvertano di un’imminente sventura, Athos ha detto che intende invece usare le sue profezie a fin di bene, in modo che le autorità abbiano il tempo di reagire al pericolo in arrivo.