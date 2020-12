NWG Italia ed NWG Energia con ANT a Natale regalano un raggio di sole a nome dei propri dipendenti

NWG Italia ed NWG Energia insieme ad ANT a Natale regalano un raggio di sole a nome dei propri dipendenti e collaboratori. L’azione delle due Società Benefit mira a sostenere l’assistenza domiciliare oncologica del personale sanitario ANT (Associazione Nazionale Tumori) messo a dura prova dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

NWG Italia e NWG Energia ancora una volta uniscono le forze a sostegno di ANT, fondazione no profit italiana che dal 1985 offre assistenza socio-sanitaria domiciliare, totalmente gratuita. Ogni giorno, grazie ad ANT Italia, i malati oncologici ricevono le fondamentali cure di medici, infermieri e psicologi nella sicurezza della propria casa.

Inoltre, è stata attivata una mini-équipe attrezzata per garantire le adeguate terapie a coloro che, già assistiti dalla fondazione, sono risultati positivi al Covid-19 e non necessitano del ricovero ospedaliero. Ma tutto questo richiede un enorme sforzo aggiuntivo da parte di ANT. È quindi in questo contesto di emergenza e in un momento di minor reperibilità del personale sanitario, che NWG Italia ed NWG Energia, entrambe Società Benefit e B-Corp, hanno deciso di intervenire con una donazione che coprirà 500 visite durante le festività natalizie, una per ogni dipendente e per ognuno dei collaboratori più esperti.

“Il business di questa azienda è prima di tutto un business sociale – afferma Francesco D’Antini, presidente di NWG Italia – perché distribuire prodotti a basso impatto ambientale significa assicurare un futuro più pulito ai nostri figli. La salute di tutti, infatti, passa da azioni responsabili e scelte sostenibili e comprendere ciò può salvare la vita di molte persone. Allo stesso tempo siamo orgogliosi di poter sostenere in modo concreto, in questo Natale così

particolare, le molte persone che necessitano di assistenza, a nome di tutti i nostri dipendenti e dei nostri specialisti di prodotto”.

“Il sostegno ad ANT si inscrive in un percorso di ampio respiro che coniuga business sostenibile, a tutela del pianeta e della salute dei suoi cittadini, e solidarietà nei confronti di chi ha più bisogno – afferma il Presidente della società Massimo Casullo – NWG Energia, fin dalla sua nascita, si è impegnata infatti ad offrire solo energia 100% green consapevole del fatto che solo una scelta di questo calibro può determinare effetti benefici per l’ambiente e per la salute di tutti. Ci auguriamo che questa iniziativa, a nome di tutti i nostri dipendenti e collaboratori, possa regalare un Natale migliore a tante persone”.