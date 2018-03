ROMA – Odiate il boss? Una bambola voodoo che lo rappresenta, da punzecchiare con le spille, può essere la soluzione per sfogare la rabbia, ridurre lo stress e il sentimento di ingiustizia.

Non è una battuta ma quanto sostengono gli scienziati attraverso due studi: quando un capo è da incubo, infilzare una bambola voodoo con spille, pinze o darle fuoco, gratifica il senso di giustizia.

Hanno partecipato agli studi quasi 400 persone, di cui 195 del primo studio attirati dalla ricompensa di un dollaro.

Sono stati divisi in due gruppi, in base a una personale valutazione: se ritenessero di essere o meno vittime di comportamenti abusivi.

Ai partecipanti con le bambole voodoo è stato chiesto di ricordare un periodo in cui erano stati maltrattati dal capo. Metà ha visitato un sito web con una bambola voodoo virtuale ed è stato chiesto loro di vendicarsi scrivendo le iniziali del boss, danneggiarla con spille, pinze e bruciarla.

Gli altri, dovevano completare un compito che consisteva nel riempire degli spazi vuoti con le parole corrette.

I partecipanti che avevano avuto la possibilità di “vendicarsi” dopo aver ricordato l’abuso erano meno arrabbiati, con un senso di giustizia appagato.

Un boss offensivo, violento generalmente si presenta in due forme: disfunzionale o oscura, secondo i ricercatori della Binghampton University, State University di New York.

I boss disfunzionali non vogliono ferire, ma per mancanza di abilità o altri difetti della personalità, non sono molto bravi nel loro lavoro, come affermato in uno studio del 2016.

I boss oscuri hanno comportamenti distruttivi e feriscono gli altri per sentirsi importanti, superiori. Questi capi vengono esaminati attraverso tre caratteristiche chiamate “Triade Oscura”, che include il machiavellismo, il narcisismo e la psicopatia.