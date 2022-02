Oggi, martedì 22 febbraio 2022, è un giorno palindromo: 22-02-2022. Ecco cosa significa

Oggi, martedì 22 febbraio 2022 o martedì 22-02-2022, è un giorno palindromo: l’ultimo fino al 3 febbraio 2030. Ma che cosa significa giorno palindromo?

Che cos’è un palindromo

Il termine palindromo indica una parola, una frase, una cifra che può essere letta sia da destra sia da sinistra. E’ bifronte, in altre parole, come i nomi Anna e Otto o il sostantivo oro.

Il 22 febbraio 2022 è dunque palindromo se scritto in numeri: 22-02-2022. Per ritrovare una data palindroma dovremo attendere il 2030, e più precisamente il 3 febbraio del 2030, ovvero 03/02/2030.

Palindromi famosi

Una nota frase palindroma è un verso latino attribuito a Virgilio, che però risalirebbe in verità al Medioevo. Recita: “In girum imus nocte et consumimur igni”, ed è traducibile come “andiamo in giro di notte e siamo arsi dal fuoco”.

Proprio durante il Medioevo era considerata una frase magica. Nel 1978 il filosofo, sociologo, scrittore e regista francese Guy Debord intitolò il suo film-documentario proprio con questo palindromo.

22 febbraio 2022, non solo giorno palindromo: è anche “twos day”

Ma oggi non è solo un giorno palindromo. E’ infatti anche il “twos-day”, ovvero il giorno del due, come è stato ribattezzato dai matematici americani.

Il numero 2 infatti si ripete per ben sei volte in questa data. Ed inoltre oggi è martedì, che in inglese si dice tuesday, come twos days.