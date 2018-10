Orologi uomo, i modelli eleganti e sportivi per il 2019

ROMA – Tantissime le creazioni nelle nuove collezioni di orologi uomo per il 2019. Segnatempo eleganti dai cinturini in pellami di grande pregio, modelli dotati delle innovazioni tecnologiche più all’avanguardia, orologi sportivi più casual e di carattere per ogni esigenza.

I brand che curano gli orologi uomo della collezione 2019 più belli sono anche molto abili nella realizzazione di orologi da uomo eleganti da sfoggiare nelle occasioni importanti. Gucci firma esclusivi orologi con cinturino in pelle di alligatore verde smeraldo largo e avvolgente, mentre da Fendi troverete i nuovi modelli ‘F is Fendi’ con piccolo logo colorato a contrasto con cinturino e quadrante.

Tra le marche più celebri nel campo dei segnatempo da uomo ricordiamo anche Tissot con i suoi raffinati Carson Automatic. Armani tra le sue proposte vede orologi in acciaio e pelle con quadrante dalla forma più allungata.

Se la vostra preferenza va agli orologi da uomo sportivi, le proposte presenti nelle nuove collezioni sono altrettanto interessanti, a cominciare dagli orologi uomo Tissot T-Race, cronografi di grande precisione dallo stile sofisticato.

Da non perdere anche i nuovi orologi Louis Vuitton All Black & Gold che, come suggerisce il nome, associano il nero all’oro. Bulgari propone gli esclusivi Octo Tourbillon e Octo Finissimo, con cinturino in pellami di grande preziosità. Come i nuovi smartwatch touchscreen di Emporio Armani che comunicano con il cellulare e i modelli in nylon colorato di Gucci, gli orologi G-Timeless 38 mm dedicati a chi ama uno stile più giovanile.

Orologi, quali le marche più famose e prestigiose per l’uomo

Vacheron Constantin: con i suoi 250 anni di attività è la più antica manifattura orologiera al mondo, oltre che una delle marche di orologi più prestigiose. I modelli realizzati dal celebre brand sono fedeli alla migliore tradizione dell’alta orologeria tecnica e preziosa, creati sulla base di tre valori fondamentali del marchio: grande maestria tecnica, savoir-faire estetico ed estrema attenzione e cura del dettaglio. Un esempio di tale maestria è il modello Vacheron Constantin Celestia, dotato di 23 complicazioni e realizzato in oro bianco: con il suo valore di ben 1 milione di euro, è uno degli orologi di lusso più costosi del mondo.

Corum: fin dalla sua prima apparizione nel mondo dell’alta orologeria nel 1995 ha suscitato l’apprezzamento di tutti gli amanti degli orologi di classe, diventando sinonimo ben presto di innovazione, precisione e grande abilità artigianale. Molti degli orologi prodotti dalla lussuosa manifattura sono presentati sul mercato in edizione limitata.

Piaget: nasce nel 1874 per opera di Georges Piaget, che fonda i primi atelier del marchio a La Côte-aux-Fées. Per oltre un secolo e mezzo la maison ha sviluppato meravigliosi gioielli ed orologi, diventando uno dei marchi di lusso più prestigiosi a livello internazionale. Piaget ha raggiunto un traguardo importante: il milione di orologi prodotti, e per celebrare l’avvenimento è stato prodotto il Piaget Emperador Coussin Calendario Perpetuo, un’edizione limitata di 20 pezzi in oro bianco e diamanti, risultato della fusione fra alta gioielleria e grandi capacità tecniche.

Patek Philippe: è una rinomata casa di alta orologeria svizzera a cui si deve l’invenzione dell’orologio da polso nel 19° secolo. Da oltre duecento anni la maison è considerata una delle migliori marche di orologi costosi, i cui articoli storici vengono venduti all’asta per cifre milionarie, con le quali solo poche altre maison orologiaie nel mondo possono competere.

Rolex: è una delle marche di orologi più famose a livello mondiale, e sono tantissimi i Rolex da collezione che continuano a conquistare gli intenditori. Fondata nel 1905 da Hans Wilsdorf e dal fratellastro Aldred Davis, la Rolex realizza pregiati orologi da polso ed è la maggior produttrice di cronometri certificati, con ben 128 filiani in tutto il mondo. Tra i suoi modelli più famosi gli orologi Daytona, i Sea Dweller e gli Yacht Master.

Omega: altra azienda svizzera dalla storia lunga, fondata nel 1848 da Louis Brandt, a partire dal 1900 il primo produttore di orologi svizzeri e dal 1932 anche cronometrista ufficiale dei Giochi Olimpici. Il marchio è noto per la scelta della NASA di usare uno dei suoi cronografi più famosi, lo Speedmaster, per tutte le missioni nello spazio negli anni ’60, ancora oggi uno dei marchi leader nel campo dell’alta orologeria e gioielleria.

Ulysse Nardin: fu fondata nel 1846 in Svizzera, e si dedicava principalmente alla produzione di cronometri marini. Oggi l’azienda crea alcuni fra i migliori orologi meccanici complicati, apprezzati in tutto il mondo per il loro stile originale e creativo che unisce ad un’estetica elegante, movimenti altamente tecnologici.