Il/la partner vi tradisce? Scopritelo rispondendo al quiz.

Secondo un sito d’incontri inglese, Illicit Encounters, dopo il lockdown e rispetto allo stesso periodo nello scorso anno, l’interesse delle persone sposate che vogliono uscire con qualcuno diverso dal proprio coniuge è aumentato del 31%.

Gli esperti di relazioni ritengono che il lockdown abbia fatto emergere le fragilità delle relazioni problematiche e spinto le persone a cercare altrove qualcosa di eccitante.

Ma voi sapreste capire se il/la partner vi tradisce?

Yasmin Harisha e la terapeuta di coppia Sally Barker, specializzata nell’aiuto alle coppie in cui un partner ha tradito, mettono alla prova l’efficacia del vostro “fiuto” attraverso questo test pubblicato dal Sun.

1. Qual è il primo cambiamento nell’aspetto del partner che potrebbe indicare che sta tradendo?

a) Un nuovo taglio di capelli

b) Mani curate

c) Denti sbiancati

d) Viso idratato

2. Quale di questi è un segnale rivelatore che il partner sta mentendo?

a) Gesticola molto con le mani

b) Incrocia le gambe

c) Si siedono sulle mani

d) Fa scrocchiare le nocche

3. A parte il lavoro, durante il giorno per quanto tempo un traditore sta fuori casa?

a) 1-2 ore

b) 3-4 ore

c) 4-5 ore

d) più di 6 ore

4. Chi tradisce cos’è che acquista come prima cosa?

a) Vestiti

b) Scarpe

c) Gioielli

d) Le tre cose insieme

5. Quando una persona tradisce e mente…

a) Si tocca ripetutamente il viso

b) Si gratta il collo

c) Ha dei tic nervosi

d) Suda

6. Dove è probabile che un/a traditore si nasconda in casa per parlare al telefono?

a) Bagno

b) Camera da letto

c) Cucina

d) In giardino o sul balcone

7. Come fate a capire che sta mandando un messaggio all’amante e non agli amici?

a) Sorride

b) Ride

c) Ha un’espressione seria

d) Aggrotta le sopracciglia

8. Quale di queste cose potrebbe rivelare che sta nascondendo qualcosa?

a) Cambiamenti nel ritmo del sonno

b) Perdita di peso improvvisa

c) Agitazione e comportamento insolito

d) Tutto quanto scritto nei tre precedenti tre punti

9. Se il partner tradisce è probabile che l’entusiasmo quando fa ses*o…

a) Aumenti. Lo faccia sempre più spesso.

b) Rimane lo stesso

c) Diminuisce. Diventa inesistente

d) Varia di settimana in settimana

10. Dove è più probabile che un fedifrago ricarichi il telefono quando è a casa?

a) Comodino

b) Cucina

c) Soggiorno

d) A fianco a sé

11. Se il partner tradisce, quando è più probabile che utilizzi il telefono o il computer?

a) Spesso, ma chiedendolo in prestito cancella la cronologia del browser

b) Mattina presto e tarda notte

c) Solo durante l’orario di lavoro

d) E’ costantemente acceso

12. Quale tra questi è un trucchetto che potrebbe mettere in atto?

a) Va a letto insieme al partner

b) Dorme in una stanza diversa

c) Entra in camera da letto molto dopo il partner

d) Va in camera da letto prima

13. È probabile che un traditore sia più interessato. . .

a) Al programma settimanale del partner per quanto riguarda il lavoro, gli amici.

b) A che ora è la cena

c) A che ora andrà a dormire il partner

d) Quando è prevista la prossima spesa al supermercato.

RISPOSTE GIUSTE

1. A – 2. B – 3. B – 4. D – 5.A – 6.A – 7. A – 8.D – 9. A – 10.D. 11-A. 12.B – 13.A

Attraverso il punteggio scoprite il livello di “fiuto”.

Da 1 a 4. Fiuto quasi inesistente

Secondo l’esperta “Un punteggio così basso segnala che potreste aver bisogno di sintonizzarvi sui segnali più evidenti.

“Se il compagno di solito è poco attento alla cura personale e all’improvviso inizia a pavoneggiarsi e coccolarsi, probabilmente non è diretto al partner.

“Inoltre, se sorride mentre è al telefono e cancella la cronologia dal pc senza dare un motivo valido dovrebbe far suonare il campanello d’allarme”.

Da 5 a 9. Frequenza giusta

“Non vi lasciate ingannare facilmente ma prima di accusare ci pensate due volte.

“Potreste essere consapevoli che non sta caricando il telefono sul comodino, ma al contempo avere dei dubbi.

“Tuttavia gli spostamenti regolari in bagno con il telefono in mano potrebbero essere un segnale rivelatore.

“Mostra più interesse per ciò che fate? Forse sta cercando di capire quando passare del tempo con voi prima di “scomparire”.

“Potrebbe essere difficile notare queste cose perché la vita se*suale è notevolmente migliorata.

“Ma spassarsela fuori casa può determinare cambiamenti sorprendenti sul suo atteggiamento ses*uale nei vostri confronti”.

10-13 Fiuto eccessivo e pericoloso

“Mentire è stressante. Chi tradisce soffre, si sente in colpa per le bugie che racconta.

“Noterete dei comportamenti insoliti che faranno trapelare la verità.

“Se il vostro intuito è così forte, potrebbe tuttavia funzionare in modo eccessivo.

“Ricordate che potrebbe esserci una spiegazione innocente. Prima di rovinare una relazione con le accuse, parlate con il partner delle vostre preoccupazioni.

“Concentratevi sul vostro stato d’animo invece di accusare poiché si metterebbe sulla difensiva.

“Affrontare le diversità reciproche o esprimere le rispettive preoccupazioni, lo spingerà a dire la verità”. (Fonte: Sun).